Dani Oțil, primele declarații după ce soția lui, Gabriela Prisăcariu, și băiețelul lor au fost externați

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au devenit părinți pentru prima dată vineri, 10 septembrie. Modelul a născut un băiețel perfect sănătos la o clinică privată din București, iar în cursul zilei de ieri cei doi au fost externați.

Dani Oțil și soția lui și-au dus băiețelul acasă, iar într-o serie de Instastories, el a ținut să transmită un mesaj despre cel mic. Prezentatorul TV a făcut referire la pasiunea lui deja cunoscută pentru motorsport, acesta fiind un foarte bun pilot la super rally. „Prima oară în scoică. Dacă plângi și nu îți place în mașină, voi folosi acest filmuleț împotriva ta atunci când vei intra prima oară pe circuit cu o mașină și o să vrei să mergi cu 200 la oră. Bă, la trei la oră să nu cumva să plângem, bine, eu”, a spus Dani Oțil pe Instagram. „Și eu”, a adăugat Gabriela Prisăcariu, care stătea pe bancheta din spate alături de băiețelul lor.

De asemenea, Dani Oțil a făcut publică pe Instagram o fotografie cu fiul său și animalul de companie de care el și soția lui au grijă. „Cine e patrupedul ăsta?”, a scris prezentatotul TV, alături de această imagine.

Gabriela, soția lui Dani Oțil, a dezvăluit că a născut vineri, 10 septembrie, prin cezariană, însă a menționat că nu își dorește să ofere explicații, iar asta pentru că sunt lucruri intime. De asemenea, a adăugat că bebelușul este sănătos. „Pentru că am tot primit diverse întrebări, o să vă povestesc puțin despre cum a decurs toată nașterea. Am născut vineri seara, pe 10, la ora 10 jumate, prin cezariană. Nu stau acum să explic de ce, cum, de ce n-am născut natural, de ce am făcut cezariană, pentru că sunt niște lucruri intime. Bebelușul este sănătos.”

