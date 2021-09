Adela Popescu are COVID-19. Cum se simte acum prezentatoarea TV

Adela Popescu are Covid-19. Prezentatoarea TV s-a simțit rău în cursul zilei de ieri și a decis să își facă un test, rezultatul acestuia fiind pozitiv. Timp de două săptămâni, vedeta va sta departe de colegii ei din platou, Andrei Lăcătuş, cunoscut drept Shurubel, şi Bogdan Ciudoiu.

Anunțul că Adela Popescu are Covid-19 a fost confirmat chiar de către prezentatoare, care a intrat în direct în emisiunea” Vorbește Lumea” de la PRO TV. Ea a făcut primele declarații cu privire la starea ei de sănătate. „Ieri m-am simțit rău, mi-am făcut un test rapid și am ieșit pozitivă. Am făcut apoi un PCR și a confirmat și el acest lucru. E ceva oribil! Acum umblu cu mască prin casă, pentru a proteja bebelușul. Ceilalți doi băieți sunt la bunici. Îmi pare rău că nu sunt acolo cu voi, însă timp de două săptămâni ne vom vedea în această ipostază”, a declarat Adela Popescu.

Adela Popescu a povestit că urma să facă și vaccinul anti-COVID-19, însă trebuia să aștepte o perioadă, având în vedere că a născut în urmă cu aproape două luni. „Urma să fac vaccinul, dar am așteptat să treacă o perioadă după naștere. Eu în sarcină nu m-am vaccinat, pentru că așa mi-au recomandat medicii, iar acum am început să mă informez. Ne hidratăm, ascultăm doctorul.”

„M-au lovit îngrijorările și simptomele și mă gândesc la toate varinatele: cum să nu dorm cu bebelușul, cum să aerisesc, cum să fac față, cum să port trei măști„, a adăugat vedeta.

Adela Popescu a revenit din data de 30 august ca moderatoare a emisiunii „Vorbește Lumea”, la nici două luni de când a devenit mamă pentru a treia oară. Deși au existat și persoane care au criticat-o pentru această alegere, vedeta a ținut să le precizeze faptul că are parte de ajutor în creșterea celui mic. Cu toate astea, a mărturisit că nu i-a fost ușor să facă acest pas. „Înainte să încep emisiunea mă trezeam noaptea cu un gol în stomac… Cum o să fac cu trezirile, cu laptele stocat pentru bebe, cu ora de culcare seara, cu zilele în care cei mici vor sta bolnăviori acasă, cu mine pur și simplu din nou în platou, în emisiune, în fața oamenilor… Mi-au fost necesare trei zile. Astăzi am râs iar de mine, am avut curajul să mă arăt vulnerabilă și plină de defecte. Semn că gata, m-am relaxat”, a scris Adela Popescu pe contul ei de Instagram.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro