Cine o înlocuiește pe Adela Popescu la „Vorbește Lumea”, după ce a fost diagnosticată cu COVID-19

După ce Adela Popescu a anunțat că a fost testată pozitiv cu coronavirus, foarte mulți se întreabă cine o va înlocui la „Vorbește Lumea” cât timp nu va mai apărea pe micile ecrane. Vedeta revenise din data de 30 august ca moderatoare, prezentând emisiunea alături de Andrei Lăcătuș și Bogdan Ciudoiu.

Theo Rose este cea care s-a alăturat emisiunii de la PRO TV. Cântăreața nu este deloc străină de platoul „Vorbește Lumea”, iar asta pentru că a mai prezentat emisiunea în această vară. „Aparent, văd că vă descurcați singuri, dar dacă Adela a crezut că o să fiu o surpriză plăcută pentru voi, îmi face plăcere”, a declarat Theo Rose.

Anunțul că Adela Popescu are COVID-19 a fost confirmat chiar de către prezentatoare, în emisiunea „Vorbește Lumea” de la PRO TV, prin intermediul unui apel pe Skype. Ea a făcut primele declarații cu privire la starea ei de sănătate. „Ieri m-am simțit rău, mi-am făcut un test rapid și am ieșit, din păcate, pozitivă COVID. Am făcut imediat și un PCR și a confirmat și el. E ceva oribil!”

Adela Popescu a povestit că urma să facă și vaccinul anti-COVID-19, însă trebuia să aștepte o perioadă, având în vedere că a născut în urmă cu aproape două luni. „Eu nu m-am vaccinat pentru că în sarcină doctorii mi-au zis să nu o fac. Iar acum pentru că bebelușul are o lună și două săptămâni, începusem deja să mă informez și erau și de data asta păreri contradictorii, dar urma să mă vaccinez.”

Vedeta a spus că Alexandru și Andrei, ceilalți doi băieți pe care îi are alături de Radu Vâlcan, se află la bunici și nu au intrat în contact cu ea. „Eu stau cu mască prin casă ca să încerc să îl protejez pe bebeluș cât de mult pot. Copiii sunt, din fericire, de mai mult timp la bunici, și ei nu au luat contact cu mine. Ne hidratăm, ascultăm doctorul. (…) M-au lovit îngrijorările și simptomele și mă gândesc la toate variantele: cum să aerisesc, cum să nu dorm cu bebelușul, cum să port trei măști…”, a adăugat vedeta.

Foto: Instagram

