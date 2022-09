Cum se menține în formă Andreea Esca la 50 de ani. Secretele vedetei: „Merg la sport dintotdeauna”

Andreea Esca este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de știri de la noi, care se menține într-o formă excelentă. La 50 de ani, vedeta se bucură de tot ce o înconjoară și este tot timpul plină de energie și cu zâmbetul pe buze. Vedeta de la PRO TV a dezvăluit care sunt secretele sale și cum reușește să rămână tot timpul cu o atitudine pozitivă și fresh.

În cadrul unui interviu pentru „Vorbește Lumea”, emisiune difuzată la PRO TV, Andreea Esca a vorbit deschis despre stilul său de viață și cum face față responsabilităților de zi cu zi. De asemenea, vedeta a oferit câteva exemple prin care reușește să își mențină silueta de invidiat, fără a depude eforturi foarte mari.

Andreea Esca știe că unul dintre cele mai importante lucruri atunci când vine vorba despre siluetă este sportul, motiv pentru care nu sare peste antrenamente. Deși a susținut că nu are poate cel mai sănătos stil de viață în general, vedeta a precizat că face mereu sport, orice s-ar întâmpla. Ba mai mult, vedeta nu are nici vicii care să îi dezechilibreze rutina.

„Nu știu dacă am cel mai sănătos stil de viață, dar merg la sport dintotdeauna, în mod regulat, orice s-ar întâmpla. Nu am fumat niciodată, nu știu dacă contează, alcool nu prea beau. Beau câte un pahar undeva, așa de gust. Nu e pasiunea mea! Dansez mult, îmi place muzica, am prieteni foarte simpatici, am o familie frumoasă. Toate aceste lucruri, la un loc, reprezintă cumva o viață sănătoasă”, a povestit Andreea Esca, transmite PRO TV.