Cum se înțeleg Dragoș Bucur și Dana Nălbaru cu vecinii lor. Cei doi locuiesc într-un sat din Argeș: „Există această prejudecată…”

Dragoș Bucur și Dana Nălbaru au ales să se mute la țară împreună cu întreaga familie. În urmă cu aproape doi ani, prezentatorul TV și fosta solistă au renunțat la viața agitată din București pentru a se dedica gospodăriei lor din satul Moșteni-Greci, din județul Argeș. Ei au ales să construiască o casă în mijlocul naturii, oferindu-le copiilor lor, Sofia, Kadri și Roxana India, un mediu mai apropiat de viața rurală.

Cum se înțeleg Dragoș Bucur și Dana Nălbaru cu vecinii lor

Dragoș Bucur și Dana Nălbaru sunt foarte mulțumiți cu decizia lor de a se muta la țară și de a descoperi zilnic ce presupune, de fapt, acest trai. Zona în care locuiesc cei doi alături de copiii lor nu este complet izolată. În cadrul unui live de pe YouTube, prezentatorul TV și fosta solistă au discutat pe larg despre viața lor în satul Moșteni-Greci, dar și despre cum îi privesc localnicii.

„Ca peste tot, părerile cred că sunt împărțite. Majoritatea localnicilor ne-au primit cu brațele deschise, cu ajutoare, de la unelte până la mâncare, sfaturi, informații. Sunt și câțiva localnici care nu ne iubesc. Nu știu exact de ce. Bănuiesc că există această prejudecată care funcționează în ambele sensuri. Au venit bucureștenii care vor să schimbe lucrurile aici. Noi nu ne dorim să schimbăm lucrurile, ne dorim să învățăm și să îmbunătățim”, a spus Dragoș Bucur, pe Youtube.

În continuare, Dragoș Bucur a mai recunoscut că sunt aspecte care îl deranjează la anumiți vecini.

„Există două motive de tensiune în localitate între noi și aceste trei familii, sunt vreo trei. Unul are legătură cu viteza cu care se circulă. Sunt câțiva cu motociclete și ATV care vin cu viteză foarte mare prin sat și pe mine mă sperie lucrul acesta, pentru că sunt copiii pe afară și am intervenit de câteva ori. I-am rugat să nu mai facă lucrul acesta. (…) Al doilea lucru, atunci când asculți de nevoie muzică de dimineața până seara de la vecini.”

Dragoș Bucur, despre pasul de a renunța la viața din București

În cadrul unui interviu acordat recent, Dragoș Bucur a vorbit despre schimbarea radicală pe care a făcut-o împreună cu familia ei, și anume aceea de a lăsa viața din București pentru a trăi într-un mediu mult mai liniștit și ferit de haosul cotidian. Atât actorul, cât și soția lui, Dana Nălbaru, își doreau să facă pasul de a renunța la viața de oraș.

„Probabil că sună amuzant sau poate chiar ușor penibil, dar am ajuns în Greci mulțumită unui site de vânzări-cumpărări. Și eu, și Dana visam deja de ceva timp să ne mutăm departe de oraș, cât mai aproape de natură și într-o zi am văzut un anunț despre o livadă de vânzare. Ne-am urcat în mașină, am mers acolo și din priviri ne-am dat seama că amândoi credem că acela este locul”, a spus Dragoș Bucur pentru VIVA!

Dragoș Bucur, despre viața la țară

Actorul este încântat de gospodăria sa, dar și de animalele pe care le îngrijește alături de soția lui, Dana Nălbaru, și cei trei copii ai lor, care sunt de mare ajutor cu activitățile din grădina lor.

„Suntem puțin depășiți de situație și încă nu avem tot ce ne-am dori, dar presupun că în câțiva ani vom reuși să reglăm așteptările cu capacitățile. Avem acum 9 găini, 5 câini, un porc, un iepure și o pisică, iar atribuțiile sunt împărțite între noi. De găini ne ocupăm toți, pe rând, de pisică și iepure mai mult copiii și Dana, de porc eu, de câini eu și Dana. În plus, avem grădina care necesită îngrijire și livada de care ne ocupăm mai mult eu și Dana, dar, și aici, copiii au învățat să ne dea câte o mână de ajutor.”

