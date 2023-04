Cum se înțeleg, de fapt, părinții Doinei Teodoru cu partenerul actriței, Cătălin Scărlătescu

Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru sunt într-o relație de ceva vreme. Cei doi au format o echipă pe cinste la America Express, iar prin intermediul show-ului publicul a avut ocazia să îi descopere mai bine și să vadă cum se descurcă în fața unor provocări de care nu au mai avut parte până atunci.

Recent, Doina Teodoru a vorbit despre cum a fost experiența America Express, recunoscând faptul că vrea să o repete, dacă ar avea această posibilitate.

Actrița a dezvăluit cum au reacționat părinții ei când au văzut-o în competiția America Express.

„Nu știu, că nu eram acolo când m-au văzut la televizor, dar m-au felicitat, au fost fericiți că am mers acolo și au fost mândri de mine, cel puțin așa spun ei.”

Întrebată cum se înțeleg părinții ei cu partenerul ei, Cătălin Scărlătescu, Doina Teodoru a răspuns:

Într-un interviu pentru fanatik.ro, Doina Teodoru a oferit mai multe detalii despre începutul relației cu partenerul ei. Actrița a spus ce impresie avea prima dată despre Cătălin Scărlătescu, dar și cum s-a schimbat pe parcurs părerea pe care o avea despre el.

„Auzisem că îi place foarte mult să se distreze, tututor ne place să ne distrăm. Dar parcă nu îţi doreşti să intri într-o relaţie cu cineva care are un renume de mare iubăreţ, dar m-a convins. Mi s-a părut că îşi doreşte şi el foarte mult o relaţie serioasă şi atunci am zis să-i dau o şansă pentru că şi eu l-am plăcut. Este un om foarte fain, e foarte şarmant, e greu să nu îţi placă de Cătălin, mai ales dacă îţi arată un pic şi din sufletul lui, are foarte mari şanse de izbândă.”