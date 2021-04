Cum se descurcă Smiley și Gina Pistol în rolul de părinți

Smiley și Gina Pistol trăiesc alături de micuța lor, Josephine Ana Maria, care a împlinit deja o lună, cele mai frumoase momente. Viața celor doi s-a schimbat complet de când a venit pe lume fetița lor.

Smiley a vorbit cu emoție în cadrul emisiunii sale de pe YouTube, „8, 8 si ceva, fix cu Smiley”, despre rolul de tată și cum el și Gina Pistol au sarcinile împărțite în ceea ce privește îngrijirea micuței lor, Josephine Ana Maria. Artistul i-a avut ca invitați pe Pavel Bartoș și pe Anca, soția lui, care i-au dat câteva sfaturi despre acest nou capitol din viața lui și cum ar trebui să gestioneze anumite situații. „Eu acum cu Gina am dezvoltat cumva un sistem. Noi ne trezim împreună în momentul ăsta, noaptea. Gina este cu alăptatul, este maestră în schimbarea scutecului, eu nu. Eu mă ocup de hrănirea cu biberonul, de râgâială, deci, sunt expert aici, sunt omul de la gaze, cu liniștitul, îi mai cânt”, a declarat Smiley.

Gina Pistol a vorbit deschis despre provocările întâmpinate ca mamă. Vedeta a făcut mărturisiri despre primele săptămâni de după naștere și a declarat că a ales să își exprime public trăirile tocmai pentru a nu le da impresia urmăritoarelor sale că este o mamă perfectă și că, la fel ca alte mame, și ea a trecut prin momente dificile. „Pentru mine, cel puțin, primele două săptămâni au fost foarte grele. Nu vreau să par mama perfectă pe Instagram, n-am de gând să fac asta. Pur și simplu vă spun care au fost trăirile mele. Pentru mine, primele două săptămâni au fost groaznice”, a spus Gina Pistol într-o serie de Instastories.

Gina Pistol a adăugat că are parte și de ajutor din partea partenerului ei, Smiley, despre care a spus că se descurcă foarte bine și reușește să rămână calm și liniștit. „Dar, oricum, mare noroc am cu Andrei. Îmi este de mare ajutor. Se descurcă foarte bine și are darul ăsta de a rămâne calm și liniștit în momentele în care eu nu sunt calmă și liniștită. Dacă nu-l aveam pe el, mi-o lua mintea grav prin păpușoi.”

