Cum Sabrina Dhowre, soția lui Idris Elba, i-a schimbat acestui părerea despre căsătorie

„Efectiv am fost nedespărțiți din momentul în care ne-am cunoscut”, a spus actorul în vârstă de 46 de ani într-un interviu acordat British Vogue.

Idris Elba și Sabrina Dhowre s-au cunoscut în 2017 într-un jazz bar din Vancouver, localitate unde Elba filma pentru pelicula The Mountain Between Us, iar actorul spune că „a fost dragoste la prima vedere”.

„Știi, anul acesta împlinesc 47 de ani, am mai fost căsătorit și am avut o viață plină înainte să o cunosc pe Sabrina”, a mai precizat Elba în interviu. „Nu era ceva ce mi-am dorit să fac, să mă recăsătoresc. Dar…”

În februarie 2018, Elba a cerut-o în căsătorie pe Sabrina în timpul unei vizionări de film în Londra. Cei doi s-au căsătorit în aprilie 2019 la hotelul Ksar Char Bagh din Marrakesh, Maroc.

În același interviu Elba și-a lăudat soția pentru modul în care a contribuit la întărirea relațiilor dintre el și prietenii apropiați. „Sabrina m-a ajutat să îmi întăresc prieteniile cu oameni pe care îi știam dinainte să o cunosc pe ea, m-a maturizat și m-a ajutat să mă conectez mai mult cu prietenii”.

Pentru Elba, aceasta este a treia căsătorie. Actorul a mai fost însurat cu Hanne Norgaard, cu care are o fată, Isan Elba, și ulterior cu Sonya Nicole Hamlin. El mai are un fiu, Winston Elba, din relația cu Naiyana Garth.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

