Cum reușește Andra să se mențină în formă

Andra se numără printre cele mai îndrăgite artiste de la noi. Cântăreața are o carieră de succes atât în muzică, cât și în televiziune, de-a lungul timpului fiind jurată în mai multe show-uri de talente, cum ar fi Vocea României și Românii au talent.

Fanii Andrei sunt curioși să afle care sunt secretele siluetei artistei. Artista a fost invitată recent, în emisiunea „La Măruță”, și a dezvăluit cum reușește să se mențină în formă. Cu această ocazie, cântăreața a povestit că a acumulat câteva kilograme în timpul pandemiei.

„M-a vizitat una dintre surorile mele exact cu o zi înainte de 1 decembrie și am văzut că ea slăbise vreo 6 sau 7 kilograme, am zis că și eu pot. Așa că de la 1 decembrie am început dietă, vorba vine dietă că eu nu țin un regim special, practic am injumătățit mâncarea. În pandemie am mâncat foarte mult, cumva am simțit că e meritul meu după 20 de ani de carieră, îmi permit să mănânc ce vreau eu, când vreau eu.”