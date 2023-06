Cum răspunde Alina Eremia criticilor: „Pe mine m-au motivat”

Alina Eremia se numără printre cele mai apreciate artiste din industria muzicală din România. Cântăreața impresionează și încântă publicul tot timpul cu piesele sale care au un sound fresh, dar și cu diverse colaborări cu artiști renumiți.

Alina Eremia a cunoscut succesul în perioada în care a făcut parte din trupa Lala Band. Formația a fost considerată un fenomen, iar ulterior artista s-a orientat către o carieră solo în muzică. Deși i-a fost dificil pentru că oamenii continuau să o asocieze cu imaginea din trupă, cântăreața a reușit să treacă peste toate obstacolele, drept dovadă astăzi are parte de o mulțime de fani care îi ascultă piesele. Invitată în podcast-ul „Te Ascult”, găzduit de Ilinca Vandici, Alina Eremia a vorbit despre criticile pe care le-a primit de-a lungul carierei sale, dar și despre cum le-a gestionat.

Vorbind și despre valorile după care se ghidează în viață, artista a menționat că în ultima vreme a acordat mai multă intenție câtorva aspecte din viața ei.

„Respectul, adevărul, generozitatea, iubirea. Cam după astea mă ghidez. Sunt baza. Și asta apreciez și la celălalt. În ultima vreme am fost la o „dietă.” Am fost atentă la cine e în viața mea, ce ascult, ce urmăresc, ce mănânc, tot. Mi se pare că e foarte important ca atunci când vrei să fii cât mai în contact cu tine ai nevoie ca tot ce se întâmplă în exteriorul tău să se alinieze. Să fie pe aceeași frecvență. Și atunci îmi place să am (în jurul meu) oamenii cu care rezonez.”