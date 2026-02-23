Cum l-a afectat pe Prințul William arestarea unchiului său, Andrew Mountbatten-Windsor. Dezvăluirea făcută de acesta chiar la Premiile BAFTA 2026

Prințul William a dezvăluit că nu se află într-o stare emoțională bună în ultimele zile, pe fondul arestării unchiului său, fostul Prinț Andrew.

  de ELLE.ro
Prințul William nu se află într-o „stare calmă” în această perioadă, a mărturisit el, explicând de ce nu a urmărit unul dintre cele mai emoționante filme ale sezonului de premii.

Prințul William, despre starea de spirit din ultimele zile

Pe covorul roșu al ediției din 2026 a British Academy Film Awards (BAFTA), unde a fost prezent alături de soția sa, Kate Middleton, Prințesa de Wales, în vârstă de 43 de ani, a declarat că nu a văzut încă filmul Hamnet, care a câștigat ulterior premiul pentru Cel mai bun film britanic, deoarece „avea nevoie să fie într-o stare calmă” pentru a-l viziona, potrivit Daily Mail.

„Trebuie să fiu într-o stare destul de calmă și nu sunt în momentul de față. Îl voi păstra pentru mai târziu”, a spus William pe covorul roșu de la Royal Festival Hall din cadrul Southbank Centre din Londra, duminică, 22 februarie, la doar trei zile după arestarea unchiului său, fostul Prinț Andrew.

Prințesa Kate, în vârstă de 44 de ani, a urmărit însă filmul regizat de Chloé Zhao, producție care a primit 11 nominalizări BAFTA, cu o seară înainte, sâmbătă, 21 februarie, a precizat William, adăugând că vizionarea a emoționat-o profund pe soția sa. „Valuri de lacrimi” au fost cuvintele exacte folosite de el, potrivit Daily Mail.

Kate a glumit că vizionarea filmului Hamnet, care spune povestea ficțională, marcată de durere, a familiei lui William Shakespeare și a scrierii piesei „Hamlet”, înainte de apariția la BAFTA a fost o „idee proastă”.

„Am crezut că a fost o idee proastă, de fapt. Am ajuns cu ochii foarte umflați”, a spus ea înainte de ceremonie, oferind însă aprecieri entuziaste pentru filmul premiat.

„A fost filmat atât de frumos. Și muzica. Coloana sonoră este fantastică”, a declarat Prințesa de Wales despre producție, pe care a descris-o drept „o prezentare a durerii transmise între generații”.

Kate a menționat, de asemenea, că, dincolo de vizionarea filmului Hamnet de către William, care este președintele BAFTA, cuplul are încă „o listă lungă de filme pe care trebuie să le vadă”.

Tot pe covorul roșu BAFTA, membrii familiei regale au fost întrebați de un participant: „Este monarhia în pericol?” Cei doi au ignorat întrebarea.

Vorbind din nou despre film mai târziu în cursul serii, Kate a dezvăluit că cei trei copii ai cuplului, Prince George, Princess Charlotte și Prince Louis, încep să dezvolte un interes pentru cinema.

„Copiii încep să fie interesați de filme”, a spus ea, potrivit Daily Mail, „și este o modalitate foarte bună de a avea unele dintre conversațiile dificile cu ei”.

Andrew Mountbatten-Windsor a fost arestat

Apariția Prințului și Prințesei de Wales la BAFTA vine într-o perioadă tensionată pentru familia regală, după ce Andrew Mountbatten-Windsor a fost arestat sub suspiciunea de abatere în exercitarea unei funcții publice. Evenimentul marchează, de asemenea, prima prezență a lui Kate la ceremonie în ultimii doi ani. De asemenea, și Regele Charles a participat recent la o prezentare de modă, la o zi după arestarea fratelui său.

Deși susțin frecvent acest eveniment, Kate și William au pășit ultima dată împreună pe covorul roșu BAFTA în 2023.

Cuplul nu a participat anul trecut, iar Prințul a fost prezent singur în 2024. La acel moment, el și-a exprimat regretul că soția sa nu a putut participa, pe fondul diagnosticului și tratamentului ei pentru cancer.

Se crede că Prințul și Prințesa de Wales au petrecut mare parte din ultima săptămână alături de copiii lor, aflați în vacanță școlară. Familia ar fi stat la reședința lor de la țară din Norfolk, Anmer Hall, situată pe același domeniu regal unde locuiește și Andrew.

Prințul Andrew a fost arestat la Wood Farm, joi, 19 februarie, chiar în ziua în care a împlinit 66 de ani.

