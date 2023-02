Cum au reacționat copiii fostului cuplu Mihaela Cernea & Costin Craioveanu după ce tatăl lor s-a recăsătorit imediat după divorț

Mihaela Cernea, fosta solistă a trupei Class, și pictorul Costin Craioveanu au semnat la începutul lunii octombrie 2022 actele de divorț, după 18 ani de căsătorie. Cei doi au împreună doi copii, Leon, în vârstă de 16 ani, și Leia, în vârstă de 13 ani.

Costin Craioveanu a luat pe toată lumea prin surprindere cu un anunț neașteptat. Fostul soț al Mihaelei Cernea a transmis un mesaj pe rețelele de socializare, în care anunța căsătoria cu partenera sa, Ada, alături de care și-a unit destinele în prima zi din an.

Într-un interviu acordat recent, Mihaela Cernea a vorbit despre cum au perceput cei doi copii vestea că tatăl lor s-a recăsătorit la doar câteva luni de la divorț.

Fostul partener de viață al artistei a declarat la începutul anului pe pagina sa de Instagram că și-a refăcut complet viața după divorțul care a avut loc în luna septembrie a anului 2022. Costin Craioveanu a declarat că el și Mihaela Cernea au decis să meargă pe drumuri complet diferite, împreună având și doi copii.

„Azi 1.01.23 de ziua Sfântului Vasile cel Mare și după 21 de ani de căsătorie încheiați în septembrie 22, cu 2 copii frumoși și talentați, cu momente frumoase de iubire și respect, cu mii de tablouri și concerte frumoase, am luat-o pe drumuri separate, unul cu Hristos și muzica godspel, altul pe party-uri și muzică electronică & underground. Tatăl meu îmi spunea ca nu poți fi sclav la 2 stăpâni… Am ales acest drum, bun, prost, doar EL știe. Este soția mea, o fată credincioasă și-i mulțumesc părintelui meu Arsenie Boca și tatălui meu din Cer pentru ea. Vă doresc un an nou plin de iubire, fără orgolii sau supărări. Ea este Ada Craioveanu și vă dorim La mulți ani!????”, a scris Costin Craioveanu pe Instagram, potrivit Spynews.