Cum arată azi Robert Powell, actorul care l-a interpretat pe Iisus din Nazaret?

Robert Powell, actorul englez care l-a interpretat pe Iisus în producția din 1977 a lui Franco Zeffirelli, Iisus din Nazareth, a ajuns la vârsta de 76 de ani, dar continuă să rămână cunoscut datorită acestui rol iconic, din filmul reluat anual de multe posturi de televiziune cu ocazia sărbătorilor pascale.

Însă Robert Powell a mai avut roluri interesante, printre altele, în Mahler, sau în The Thirty Nine Steps. A jucat în multiple producții pentru televiziune, iar vocea inconfundabilă l-a făcut, pentru o vreme, un preferat al agenților de casting pentru reclame sau documentare (a jucat într-o serie de astfel de producții având drept subiect cel de-al doilea război mondial), dar și un bun narator pentru radio. Talentul său i-a fost recompensat cu nominalizări la premiile BAFTA și la Festivalul de Film de la Veneția, dar cariera lui a început încă în adolescență.

Robert Powell a început să joace de mic, în The Adventures of Samuel Poppleton, pentru BBC Radio Children’s Hour, iar apoi a lucrat pentru teatrul din Stoke-on-Trent. A debutat în film în Robbery, din 1967, și a obținut un mic rol și în The Italian Job. Rolurile din teatru, televiziune și, ocazional, film, au fost urmate de distribuirea în pelicula Iisus din Nazaret a lui Franco Zeffirelli, un film de televiziune care a adunat cei mai buni actori britanici, precum Laurence Olivier în rolul Nicodim, Christopher Plummer drept Irod Antipa, sau Michael York în rolul lui Ioan Botezătorul. Rolul lui Powell continuă să fie considerat și astăzi drept una dintre cele mai impresionante reprezentări ale unui lider religios în cinematografie.

Deși Robert Powell a continuat să joace, imaginea sa interpretându-l pe Iisus a devenit emblematică și nu s-a mai bucurat de succesul și popularitatea obținute atunci, cu toate că a obținut un premiu pentru cel mai bun actor la Festivalul de Film de la Paris pentru rolul Harlequin, iar în 1982 a fost recompensat, la Veneția, și pentru succesul din Imperativ.

Cu doar câțiva ani în urmă, în 2018, Robert Powell a apărut într-un proiect documentar bazat pe felul în care l-a portretizat pe Iisus în care, pe parcursul a patru ore, sunt discutate semnificațiile istorice ale peliculei,

Foto: Profimedia

