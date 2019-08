Cum a sărbătorit Angelina Jolie ziua de naștere a fiului ei – Maddox a împlinit 18 ani

Angelina Jolie și fiul ei Maddox au sărbătorit ziua de naștere a adolescentului printr-o călătorie specială în Cleveland, Ohio.

Acest lucru a fost dezvăluit de Loung Ung, autorul cărții First They Killed My Father, pe care Jolie a transformat-o în film în 2017. Ung a postat câteva imagini pe pagina ei de facebook de la prânzul la care au participat și Jolie și Maddox.

„Angelina și Maddox m-au vizitat în Cleveland săptămâna trecută pentru a sărbători în avans aniversarea a 18 ani a lui Maddox”, a scris Ung pe Facebook. „Am început cu un prânz la Market Garden Brewpub și o vizită la Ohio City Farm/The Refugee Response Program și Cleveland Museum of Art! L-am cunoscut pe Maddox când avea numai un an și azi împlinește 18 ani și va merge la facultate. Atât de mândră! La Mulți Ani, Maddox!”, a scris Ung.

Potrivit revistei People, Maddox se va muta în această toamnă în Coreea de Sud pentru a începe facultatea. El va învăța la Univiersitata Yonsei unde va studia biochimia.

