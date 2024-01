Cu ce probleme se confruntă Oana Moșneagu și Vlad Gherman cu doar câteva luni înainte de nuntă: „Un subiect foarte sensibil”

Vlad Gherman și Oana Moșneagu formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz. Cei doi au o relație de aproape doi ani și se înțeleg de minune. Ba mai mult, ambii actori nu ezită să își facă declarații adorabile pe rețelele de socializare, iar fotografiile de cuplu sunt printre cele mai îndrăgite de fani. Nu lipsesc însă nici glumele sau ironiile pe care le fac cei doi pe rețelele de socializare, foarte apreciate de cei care îi urmăresc. Relația lor este din ce în ce mai serioasă și au planuri de viitor împreună.

Vlad Gherman a cerut-o în căsătorie pe iubita lui, Oana Moșneagu în luna august. Actrița a făcut declarații emoționante despre acest moment important din viața ei, fiind foarte surprinsă de momentul ales de partenerul ei. Recent, cei doi au oferit mai multe detalii despre nunta pe care o plănuiesc și ce așteptări au de la eveniment.

„Ai atins un subiect foarte sensibil pentru că mai avem doar 5 luni până la nuntă, iar la capitolul rochie nu știu de unde, ce, ce model. În linii mari am o direcție, dar nu am găsit ceva care să mi se potrivească 100%. Mai sunt doar 5 luni, nu avem nici biserica nu o știm. Bine că ne știm nașii și locația, formația de cover-uri, că în rest eu sunt pe lângă complet”, a mărturisit Oana Moșneagu pentru Ego.ro .

Actrița a mărturisit că nu s-a gândit momentan la rochia de mireasă, mai ales că nu a fost nici în copilărie genul care să își facă planuri cu privire la nuntă.

„Am fost mireasă într-un serial, dar era o rochiță scurtă pe care nu aș purta-o eu în niciun caz la nunta mea. Niciodată nu m-am imaginat mireasă. Nu am fost acea fetiță care avea fantezii legate de ziua nunții, de coafură, de machiaj, până și legate de bărbat cumva. Eu nu mi-am imaginat ziua aia. Sincer, undeva pe la perioada mea de maturitate mi-am imaginat ziua aia și ar fi arătat complet diferită față de ce o să facem în mod real pentru că mi-aș fi dorit ceva extrem de mic, poate și în afara țării pe o plajă, boemie. Dar este mai greu cu rudele, cu toți invitații, că nu este tocmai la îndemână să îi aduci pe toți. Așa că am ales cea mai frumoasă locație pe care am putut să o găsim aici, în împrejurimile Bucureștiului și sper să îmi placă mai mult decât ceea ce am proiectat eu, acum ani de zile”, a mai spus ea pentru sursa citată.