Cu ce probleme s-a confruntat Alina Pușcaș înainte de vacanța în Italia: „Am și emoții”

Alina Pușcaș și familia ei sunt în culmea fericirii. Cu ocazia zilei de naștere a fiicei sale, Iris, care a împlinit vârsta de 3 ani, vedeta și soțul ei au decis să plece cu copiii într-o vacanță de vis în Sardinia. Deși atmosfera era una de sărbătoare, prezentatoarea TV le-a dezvăluit fanilor cu ce probleme s-a confruntat înainte de plecarea în Italia.

Actrița a postat pe contul său de Instagram imagini cu fetița ei, care nu-și mai încăpea de fericire și entuziasm pentru plecarea în vacanță, dar mai ales pentru că a împlinit vârsta de 3 ani. Alina Pușcaș i-a ținut pe fani la curent cu toate detaliile și a postat imagini adorabile cu copiii la aeroport, așteptând cuminți zborul. Din păcate, așteptarea a durat ceva mai mult decât ar fi trebuit întrucât avionul cu care trebuiau să plece a avut o întârziere.

„Ne-am hotărât să le facem celor mici o surpriză și să plecăm în vacanță chiar de ziua celei mici, de ziua Irisucăi. Ne-am hotărât să mergem în sudul Italiei, în Sardinia. Doar că, așa cum se întâmplă foarte des în ultima vreme, avem întârziere. Momentan întârzierea declarată este de o oră. Acum, ca să zic așa, am și emoții pentru că am auzit că se pierd bagajele mai nou și pe zborurile directe. Sper să nu fie cazul nostru. Dar, am învățat să fim optimiști, indiferent de situație.” le-a transmis Alina Pușcaș fanilor săi de pe Instagram