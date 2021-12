Cu ce problemă de sănătate se confruntă actorul Vlad Gherman: „Nu pot vindeca boala, doar o pot ține sub control”

Vlad Gherman a vorbit recent despre problemele de sănătate cu care se confruntă și le-a dezvăluit fanilor că suferă de o rinită alergică iar din această cauză a fost nevoit să renunțe la animalul de companie pe care îl avea de nouă ani.

Actorul a povestit că merge la mai mulți medici, dar că nu poate scăpa de boală, însă o poate ține sub control cu ajutorul tratamentelor indicate de medici.

„Merg la mai mulți medici pentru mai multe păreri. O să fiu client fidel, pentru că nu pot vindeca boala, doar o pot ține sub control. Sunt alergic la părul de pisică. Eu iubesc pisicile, am trăit nouă ani cu una în casă. Dar acum nu mai pot”, a mărturisit Vlad Gherman, pe rețelele de socializare.

Actorul a vorbit în numeroase rânduri despre afecțiunile cu care se confruntă, spre exemplu în luna martie a povestit că se confruntă cu mari dureri la nivelul coloanei. „Sunt tare încordat, mă doare spatele cum nu m-a durut niciodată, îmi trăsnește și coloana. Și astăzi mă duc pentru prima dată în viața mea la kiropractician să mă trosnească. Sunt tare curios să văd cum e, am auzit păreri și păreri”, a povestit Vlad Gherman pe contul lui de Instagram.

Ulterior, el le-a dezvăluit fanilor și cum a decurs ședința și cum se simte acum. „Acum am terminat ședința. Nu există cuvinte să pot să descriu ce am simțit. Nu a fost o simplă ședință în care a venit cineva, ți-a trosnit spate și gata, ridică-te și pleacă. Ce am trăit aici a fost o eliberarea spiritului”, a precizat el.

Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu au anunțat la începutul lunii februarie că se despart, după nouă ani de relație și o logodnă de doi ani. Iar acest lucru l-a afectat foarte tare pe actorul din serialul Adela difuzat de Antena 1.

„Am ajuns la psiholog, mă ajută foarte mult. Prietenii, părinții, oricât ar încerca să fie obiectivi, sunt de fapt subiectivi. La psiholog, lucrurile stau diferit, îmi spune totul verde în față. Nu mă mai deranjează să mă văd zilnic cu ea. M-am detașat complet. Eu vreau să mă fac bine. Nu am ajuns să mă vindec total, nu știu încă ce să fac, este un pic ciudat, nici nu simt nevoia să interacționez cu alte fete. Am agonizat o perioadă când o vedeam la filmări. Și ea merge în continuare la psiholog”, a declarat Vlad Gherman, la un post de televiziune.

