Cristina Ciobănașu, primele declarații despre zvonurile că ar fi însărcinată: „Așa rău se vede burtica?!”

După despărțirea de Vlad Gherman, Cristina Ciobănașu este fericită pe plan sentimental și este surprinsă tot mai des în compania noului ei iubit. Câteva imagini recente cu tânăra actriță i-au făcut pe fani să se întrebe dacă nu cumva aceasta ar fi însărcinată și i-au transmis întrebările prin intermediul rețelelor de socializare.

Cristina Ciobănașu are o relație foarte apropiată cu fanii care o urmăresc pe social media, așa că nu a întârziat să le răspundă acestora, dorind să pună capăt zvonurilor.

„Mă uitam acum prin ce mesaje mi-ați mai trimis și m-a întrebat cineva dacă sunt însărcinată. Ei bine, nu! Nu, nu sunt însărcinată, doar în ultima vreme am mai luat niște kilograme în plus pentru că nu am mai avut grijă la alimentație și de aceea m-am și apucat de sport pentru că mi-e foarte greu să am grijă la alimentație și m-am gândit că măcar sport să fac dacă nu pot să am grijă de ce mănânc. Ce să fac dacă îmi place mâncarea! Acum mai e cum mai e, dar mai încolo când o să înaintez în vârstă ce o să mai zic!? Că nu mai am scuză. Da, deci nu sunt însărcinată! Așa rău se vede burtica?!? Gata, ne punem pe treabă, sport pe pâine!”, a spus Cristina Ciobănașu.

Recent, Cristina Ciobănașu a făcut publice noi fotografii cu actualul ei partener. Într-una dintre imagini, actrița în vârstă de 25 de ani și iubitul ei apar într-o ipostază tandră.

Chiar dacă până acum Cristina Ciobănașu nu a făcut declarații despre actuala ei relație, actrița își surprinde fanii cu imaginile pe care le postează cu iubitul ei, Alexandru Mureșan.

Nu este pentru prima dată când Cristina Ciobănașu se fotografiază alături de noul ei iubit. În această vară, cei doi au mers la un festival de muzică, iar în imaginea publicată de actriță pe rețelele de socializare, tânărul o ține în brațe.

În ciuda faptului că actrița a păstrat discreția, Vlad Gherman a vorbit despre povestea de dragoste pe care o trăiește Cristina Ciobănașu în prezent. Actorul a povestit într-un clip publicat pe contul lui de YouTube că fosta lui parteneră i-a spus de noua ei relație și a apreciat că mărturisirea a venit din partea ei. „Da, știam despre relația lui Cris cu acest băiat misterios. Știam chiar de la Cris, ea a venit să îmi spună. Nu a fost un moment ușor pentru nimeni, pur și simplu a fost o chestie onestă pe care ea a ținut să o facă. Am apreciat gestul pe care l-a făcut și faptul că a ținut să îmi spună lucrul asta. Singura chestie pe care am vorbit-o cu ea e că și-a asumat anumite riscuri. Știa de la început că poate să fie văzută, poate să scrie prin presă. Și-a asumat lucrurile astea și s-a dus cu capul înainte.”

Vlad Gherman a adăugat că în prezent el și Cristina Ciobănașu se înțeleg foarte bine și că este firesc ca amândoi să își refacă viața. „Normal că își dorea să încerce. Normal că își dorea să vadă cum s-ar comporta în raport cu un alt bărbat. Cris trăiește lucrurile astea și nu pot decât să mă bucur pentru ea. E o chestie la început de drum. Știu despre ce este vorba. Sunt la curent cu tot ce face. Ne înțelegem super bine.”

Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu au anunțat la începutul lunii februarie că se despart, după 9 ani de relație. După separare, cei doi au continuat să lucreze împreună.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro