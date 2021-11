Cristina Cioran a dezvăluit o imagine inedită cu fiica ei, Ema

Cristina Cioran a devenit pentru prima dată mamă anul acesta. Vedeta în vârstă de 44 de ani a născut o fetiță pe data de 18 iulie. Micuța s-a născut prematur, la doar 29 de săptămâni, la Spitalul Municipal din București, deși nașterea ar fi trebuit să aibă loc într-o clinică privată, motiv de panică pentru mama ei, care a mărturisit că este de părere că travaliul i-a fost declanșat de o toxiinfecție alimentară.

Fetița Cristinei Cioran, Ema, a ajuns acasă la începutul lunii septembrie, după aproape două luni petrecute în spital. Acum, vedeta și partenerul ei, Alexandru Dobrescu, trăiesc unele dintre cele mai frumoase clipe alături de copilul lor.

Până acum, Cristina Cioran a fost discretă în ceea ce o privește pe Ema și nu a publicat imagini cu chipul acesteia. Însă, recent, prezentatoarea și-a surprins urmăritorii de pe Instagram și a împărtășit o fotografie rară cu fiica ei, însoțită de mesajul: „Ea e Ema.”

Acum ceva timp, Cristina Cioran a fost invitată în emisiunea „La Măruță” și a vorbit cu lacrimi în ochi despre motivul care a dus la nașterea prematură a fiicei sale și perioada pe care micuța a petrecut-o în spital. „Șocant a fost pentru că nu mai eram nici însărcinată, nu aveam nici copilul în posesie. Era copilul meu, sufletul meu, într-un incubator. Cred că am luat o bacterie, ceva, am făcut o enterocolită, ceva urât la stomac. Am fost la doctorul ginecolog, totul în regulă, am luat un tratament pentru enterocolită, asta se întâmpla joi. Vineri am fost la un spital de stat de urgență, nu mi-au făcut mare lucru, am plecat. Sâmbătă am făcut o monitorizare, toate bune și frumoase.

Duminică m-au apucat niște dureri și am sunat la salvare când am văzut că sângerez. La 8 fără 10 a venit salvarea, la 8 jumătate am născut. Am fost isterică, urlam și în salvare și în spital că e prea devreme. Medicul cu care am născut mi-a zis că nu avem cum să dăm înapoi. Mă simțeam ca într-un film”, a povestit Cristina Cioran în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Acum că fetița ei este acasă și are o stare foarte bună de sănătate, actrița recunoaște că este fericită și recunoscătoare fanilor și familiei pentru sprijinul pe care i l-au arătat în aceste luni dificile. „Îmi place că e bebelușul cu mine, 6 săptămâni a fost departe. În timp ce mă ducea targa către sala de nașteri, cineva îmi lua test Covid. (…) Eram plină de sânge, într-un maieu, urlam și mă zbăteam pe tavă. A doua zi mi-a venit rezultatul testului și am putut să văd copilul care era în incubator.

După 3 zile, m-au eliberat, m-au trimis acasă. Nu au putut să mă țină în spital, e spital suport Covid. Am luat-o acasă și e bine, sănătoasă, frumoasă, veselă și perfectă. A fost o perioadă foarte grea, îi mulțumesc familiei că m-a susținut și iubitului că nu m-a lăsat în starea aia. M-au ajutat și mesajele mămicilor, am primit peste 2000 de mesaje, nu mi-a venit să cred”, a mai mărturisit actrița.

