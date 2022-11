Cristina Bălan, declarații emoționante înainte de a deveni din nou mamă: "Nici nu am visat la..."

Peste aproximativ o lună și jumătate, Cristina Bălan va deveni din nou mamă. Cântăreața, care a câștigat emisiunea „Vocea României” în 2015, și soțul ei, Gabriel, vor avea o fetiță. Vedeta și partenerul ei îi mai au împreună pe gemenii Toma și Matei, diagnosticați cu sindromul Down.

Cristina Bălan traversează o perioadă în care se simte emoționată de tot ceea ce trăiește. Artista așteaptă cu nerăbdare ca fetița ei să vină pe lume. Vedeta a vorbit despre trăirile pe care le are acum, cu puțin timp înainte de a deveni mamă din nou.

„M-ați găsit foarte emoționată și plânsă deja. Recunosc că am bocit în câteva rânduri. Cuvântul cheie într-o situație cu cromozom în plus este răbdare , foarte multă răbdare, dar care merită, pentru că rezultatele pot să fie fenomenale. Primul lucru care m-a făcut să lăcrimez a fost să-i văd pe ei (n.r- alți copii cu sindromul Down) și să vizualizez și viitorul alături de copiii noștri, care cu siguranță vor deveni cât se poate de independenți, pentru că îi și încurajăm pe acest drum”, a povestit Cristina Bălan, citată de wowbiz.ro .

Cristina Bălan a mai făcut mărturisiri și despre gemenii ei, Matei și Toma, care suferă de sindrom Down. Băieții ei deja o îndrăgesc pe sora lor pe care o vor cunoaște în curând. În ceea ce privește sarcina, vedeta consideră că până acum a avut parte de una ușoară.

„Ne motivează foarte mult și ne dă speranță (n.r – să vadă că tineri cu aceeași boală au joburi). Vreau să spun că știam acest lucru, simțeam cumva, intuiam, încă de la început, când am ales să-i aduc pe lume pe copii. Am avut mare încredere în ei. Îi implicăm în foarte multe activități și ei sunt foarte curioși și dornici. Nu le place să fie dați la o parte. Matei și Toma îi cheamă. Matei mă imită unu la unu. De multe ori îl văd că mă studiază atent, ca să vadă mai încolo cum să procedeze. Am o sarcină formidabilă, sigur că lucrurile s-au îngreunat, eu m-am împlinit, m-am rotunjit. Mai avem o lună și jumătate aproximativ. În ianuarie este programată livrarea. Am avut și am parte de o sarcină foarte ușoară. Nici nu am visat la așa ceva. Băieții o iubesc foarte mult pe surioara lor, toată ziua mă pupă pe burtică”, a mai spus Cristina Bălan.