Cristina Bălan, dezvăluiri despre sarcină: „Am stabilit că doresc să nasc natural”

Cristina Bălan va deveni în curând din nou mamă. Artista, care a câștigat emisiunea „Vocea României” în 2015, și soțul ei, Gabriel, vor avea o fetiță. Vedeta și partenerul ei îi mai au împreună pe gemenii Toma și Matei, diagnosticați cu sindromul Down.

Cristina Bălan a vorbit în cadrul unui interviu pentru VIVA! despre sarcina ei. Vedeta a dezvăluit cu ocazia asta faptul că își dorește să nască natural și să îi fie alături partenerul de viață în acele clipe.

„Eu am stabilit că doresc să nasc natural, mai cu seamă că și prima naștere a fost tot naturală și vorbim despre doi copii. Acum 10 ani am născut, mi-am tras sufletul cinci minute și apoi am reluat procesul. Practic, am avut două nașteri. Planul meu de naștere include tot ce n-am avut prima oară: doresc să nasc în apă, cu moașă (doula), soțul să-mi fie alături cât, când și dacă dorește (în anumite momente, travaliul poate fi dificil pentru parteneri). Doresc o atmosferă relaxantă, blândă. După expulzie, vreau să am ora magică cu bebelina la piept, cordonul ombilical să fie clampat cu întârziere de minimum jumătate de oră, pentru ca fetița mea să beneficieze de tot sângele care încă mai pompează către ea.”