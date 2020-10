Cole Sprouse, imagini inedite alături de noua lui iubită

Cole Sprouse, cunoscut publicului pentru rolul din serialul Riverdale, s-a despărțit anul trecut de colega sa de platou, Lili Reinhart, spre surprinderea fanilor. „Lili și Cole s-au despărțit la începutul acestei veri. Ei nu locuiesc împreună sezonul acesta. Cei doi au intenționat să păstreze distanța unul față de celălalt, însă acum că se filmează din nou pentru Riverdale, ei lucrează din nou împreună și se înțeleg mai bine”, menționa o sursă pentru E! News la vremea respectivă.

În ultima perioadă, se zvonește că Cole Sprouse ar avea o relație cu modelul canadian Reina Silva, iar faptul că cei doi au fost suprinși weekend-ul trecut în Vancouver manifestându-și afecțiunea în public ar putea să indice că zvonurile sunt și adevărate.

Cole Sprouse și Reina Silva au fost fotografiați ținându-se de mână și îmbrățișându-se atunci când s-au întâlnit pentru a lua masa împreună. Reprezentanții celor doi nu au făcut însă încă niciun comentariu cu privire la asta.

Nimeni nu știe cum s-au cunoscut cei doi, dar faptul că Reina Silva este originară din Vancouver, orașul unde au avut loc filmările la Riverdale s-ar putea să nu fie o coincidență.

Lili Reinhart și Cole Sprouse au început să formeze un cuplu în iulie 2017, cei doi fiind văzuți împreună la Comic-Con. Cei doi nu au vorbit însă despre relația lor, prima lor apariție oficială împreună având loc la Gala MET în 2018. O sursă apropiată a spus că aceștia s-au despărțit la începutul pandemiei, dar că au rămas buni prieteni.

Cole Sprouse a anunțat atunci pe Instagram următoarele: „Eu și Lili ne-am despărțit inițial în luna ianuarie a acestui an, hotărând să ne separăm definitiv în martie. Ce experiență incredibilă am avut, mă voi simți mereu norocos și voi prețui faptul că am avut șansa să mă îndrăgostesc”.

