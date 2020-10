10 cupluri de vedete care s-au despărțit în timpul pandemiei

Anul 2020 a venit pentru toți cu o serie de provocări la care nu ne-am fi așteptat vreodată.

Fie că vor să recunoască sau nu, pandemia globală este pentru toate cuplurile un adevărat test al relației. Unele dintre ele au reușit să se apropie mult mai mult în această perioadă, în timp ce altele au făcut opusul, și anume să se despartă.

Nici măcar celebritățile care păreau să aibă relațiile perfecte nu au trecut acest test. Iată care sunt cuplurile de vedete care și-au spus adio în timpul pandemiei:

1. Demi Lovato și Max Ehrich

Relația dintre Demi Lovato și Max Ehrich părea una destul de serioasă, având în vedere că la sfârșitul lunii iulie, el a cerut-o în căsătorie pe artistă. În luna septembrie, Demi a anulat logodna cu Max. El i-a adus mai multe acuzații lui Demi, printre care și faptul că ea nu i-a spus că dorește să se despartă de el, mai mult chiar, a susținut că ar fi aflat de separare din tabloide. Pe lângă asta, mai spunea că este hărțuit de fanii cântăreței, iar Demi s-a arătat deranjată de comportamentul lui. Principalul motiv al despărțirii lor a fost că ei își doreau să se concentreze pe carieră, a spus o sursă pentru People.

2. Cole Sprouse și Lili Reinhart

Cole Sprouse și Lili Reinhart au fost destul de discreți în ceea ce privește relația lor. Cei doi și-au început relația în 2017, iar în august 2020, Cole a dezvăluit pe contul său de Instagram că el și Lili au luat decizia de a se despărți la începutul anului, iar în martie separarea a fost una definitivă. „Eu și Lili ne-am despărțit inițial în luna ianuarie a acestui an, hotărând să ne separăm definitiv în martie. Ce experiență incredibilă am avut, mă voi simți mereu norocos și voi prețui faptul că am avut șansa să mă îndrăgostesc”, a declarat actorul la vremea respectivă.

3. Miley Cyrus și Cody Simpson

După un divorț care a fost îndelung dezbătut, toată lumea spera ca Miley Cyrus să își găsească din nou dragostea. Și ne-am fi așteptat să o găsească alături de Cody Simpson, însă nu a fost așa. Miley Cyrus și Cody Simpson au format un cuplu din luna octombrie a anului trecut până în august 2020. Înainte de fi împreună, cei doi au fost prieteni extrem de apropiați. Ulterior, artista a confirmat separarea prin intermediul unui live pe Instagram.

4. Lily-Rose Depp și Timothée Chalamet

Zvonurile despre o posibilă relație dintre Lily-Rose Depp și Timothée Chalamet au apărut încă din octombrie 2018, după ce au lucrat împreună pentru filmul The King. În septembrie 2019 cei doi au fost fotografiați de paparazzi sărutându-se într-un jacuzzi în timp ce erau în vacanță în Capri. Unii au sugerat că au făcut asta pentru a atrage atenția. În aprilie 2020, cei doi s-au despărțit, iar o lună mai târziu, și actorul confirma într-un interviu pentru Vogue UK că este singur. Cu toate astea, în octombrie 2020, Timothée a vorbit pentru prima dată despre acele fotografii cu Lily-Rose, declarând că s-a simțit jenat de modul în care i-a fost invadată intimitatea.

5. Alexis Ren și Noah Centineo

După un an de relație, modelul Alexis Ren a decis să se departă de actorul Noah Centineo în luna martie. În octombrie 2020, Alex a vorbit cu Entertainment Tonight despre despărțire. „Întotdeauna folosesc relațiile din viața mea ca pe o modalitate excelentă de a învăța ceva despre mine.” Ea a mai declarat că separarea de Noah Centineo a ajutat-o să își dezvolte pasiunea pentru muzică.

6. Cara Delevingne și Ashley Benson

Relația dintre Cara Delevingne și Ashley Benson a început în primăvara anului 2018, iar în aprilie 2020, cele două au decis să se despartă. Relația lor părea una solidă, având în vedere că se afișau împreună destul de des, atât pe rețelele de socializare, cât și la evenimente. Despărțirea lor a fost surprinzătoare, însă decizia a fost luată de comun acord.

7. Megan Fox și Brian Austin Green

O altă despărțire neașteptată a venit din partea cuplulul Megan Fox și Brian Austin Green. În mai 2020, Brian a anunțat public că el și actrița au decis să pună capăt relației lor care a durat 16 ani. Separarea lor s-a produs la sfârșitul anului 2019. Și-au început relația în 2004, iar în 2006 s-au logodit. În 2009 au anulat logodna, însă nu a durat mult pentru că în iunie 2010 s-au căsătorit. În 2015 s-au despărțit, ajungând chiar în pragul divorțului. Au împreună trei copii, Noah Shannon, Bodhi Ransom și Journey Rive.

8. Jessie J și Channing Tatum

Jessie J și Channing Tatum au avut parte în relația lor de multe despărțiri și împăcări. În octombrie 2018 au început să formeze un cuplu, iar în decembrie 2019, au decis să se despartă, după un an și puțin de relație. În ianuarie 2020, și-au surprins fanii și au anunțat că sunt din nou împreună. Însă nu pentru mult timp pentru că în aprilie 2020, Jessie J și Channing Tatum s-au despărțit din nou.

9. Elizabeth Chambers și Armie Hammer

Pe data de 10 iulie, Armie Hammer și soția lui, Elizabeth Chambers, au anunțat printr-o declarație comună că divorțează. Anunțul lor a venit după ce în luna mai au aniversat 10 ani de căsătorie. Cei doi s-au căsătorit în mai 2010 și au împreună doi copii, Harper Grace, în vârstă de 5 ani și Ford Douglas Armand, de 3 ani. La scurtă vreme după anunțarea divorțului, Armie Hammer a fost surprins alături de Rumer Willis, fiica cea mare a lui Demi Moore și Bruce Willis, însă ei nu sunt împreună.

10. Paris Jackson și Gabriel Glenn

Fiica regretatului Michael Jackson, Paris, și-a încheiat relația cu Gabriel Glenn în august 2020, după ce au fost împreună timp de doi ani. S-au cunoscut în 2017, iar din 2018 formau un cuplu. Cei doi au și o trupă împreună, The Sunflowers, și au apărut împreună în seria video Unfiltered: Paris Jackson And Gabriel Glenn. Potrivit mai multor surse, despărțirea lor a fost una de comun acord.

Foto: Profimedia, Instagram

