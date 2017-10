Cine este Stephanie de Monaco. Imagini de colectie cu Printesa de Monaco

Printesa Stephanie de Monaco, Contesa de Polignac s-a nascut pe 1 februarie 1965, fiind cel mai mic copil al Printesei Grace Kelly si al Printului.

Este a 11-a in linia succesiunii la tronul Monaco-ului. De-a lungul timpului, tanara a fost cantareata, designer de costume de baie si model. Asa cum ii sta bine unei printese, Stephanie s-a supus rigorilor familiei de mica si a studiat dans clasic si pian si a participat la competitii de gimnastica si echitatie si este vorbitoare de franceza, engleza, italiana.

Acuzata, inclusiv de fratii sai, ca ar fi vinovata de moartea mamei sale, Stephanie si-a declarat independenta si s-a dezis de rigorile Palatului. Prin urmare, Stephanie a fost indepartata de la Curte, pentru ca nu se mai potrivea protocolului tipic unei printese. Totusi, mezina cuplului Grace si Rainier al III-lea de Monaco nu a uitat de unde se trage si a invatat cum sa fie nobila dincolo de incaperile Palatului.

Accidentul de masina al printesei Grace de Monaco: “Stephanie era la volan!”

Pe 13 septembrie 1982, in timp ce se intorceau de la ferma familiei din Rocagel (Franta), Stephanie si mama sa au fost implicate intr-un accident grav de masina. Grace a murit a doua zi, la doar 52 de ani, iar Stephanie fost grav ranita. In versiunea oficiala a povestii se sustine ca acestea s-au prabusit cu masina de pe un drum de munte din cauza unui accident cerebral suferit de Grace in timp ce se afla la volan. Grav ranita, Stephanie a reusit sa iasa din masina, sa-si scoata mama de pe scaunul soferului si sa ceara ajutor. Mult timp, s-a speculat ca pe scaunul soferului s-ar fi aflat Stephanie, iar suspiciunea a planat multi ani asupra ei. Mezina clanului Grimaldi si-a sustinut intotdeauna nevinovatia, dar insisi fratii ei aveau dubiile lor. Alungata de familie, Stephanie n-a incetat sa-si iubeasca tatal si apoi sa-l planga, la trecerea lui in nefiinta, in 2005. Anul acela a fost momentul reintoarcerii ei definitive la Monaco, ca mama singura si fiica dezmostenita.

Ce a facut Stephanie de Monaco?

Dupa liceu, Stephanie a urmat un curs la Casa Dior, sub indrumarea designerului Marc Bohan. Dupa doar un an, mezina familiei de Monaco a debutat ca model in suplimentul de haute-couture publicat de revista „¡Hola!“. Mai apoi succesul sau a continuat cu o aparitie pe coperta editiei germane a revistei „Vogue“ si intr-un pictorial realizat de „Vanity Fair“. Ulterior a devenit imaginea colectiei elvetiene de ingrijire cosmetica „La Prairie“.

Cu un simt estetic dezvoltat, printesa a lansat o colectie de costume de baie denumita „Pool Position“, la Clubul Sportiv din Monaco, in prezenta familiei ei. Asemenea multor vedete de astazi, Stephanie a avut si propriul parfum.

In afara de cariera in modeling, Stephanie era pasionata si de muzica. In 1986, lumea o asculta pe printesa de Monaco cantand „Ouragan“ sau versiunea in engleza Irresistible, un single care s-a vandut in 2 milioane de exemplare. Ulterior a lansat albumul „Besoin“ care a inregistrat vanzari de 1,5 milioane de copii. Urmatorul album, „Stephanie“, n-a mai avut acelasi succes si a fost momentul in care printesa a renuntat la muzica. Poate nu stiati, dar ea este vocea feminina din spatele piesei „In the Closet“ a lui Michael Jackson, sub pseudonimul Mystery Girl.

Astazi, Stephanie este in conducerea mai multor institutii precum Monaco Youth Centre, Princess Stephanie Activity Centre, este membru de onoare al Fundatiei Printesei Grace.

In 2003, printesa a infiintat asociatia “Femmes face au Sida”, care vine in spijinul bolnavilor de SIDA. Recent, in 2016, printesa a deschis un centru de ajutor pentru persoanele infectate cu HIV „Maison de Vie“, la Carpentras. Din 1985, aceasta a fost presedinte al Comitetului Princess Grace Theatre si in juriul Grand Prix-ului Monte-Carlo Magic, dar este so om Comitetul International Monte-Carlo Circus Festival.

In 10 noiembrie 2004, fratele sau printul Albert II a decorat-o cu Ordinul Grimaldi pentru contributia adusa in lupta impotriva SIDA, pentru participarea sa in numeroase actiuni umanitare, dar si pentru sustinerea artei in cadrul Festivalului International de Circ de la Monte-Carlo.

O viata personala tumultoasa

Cele mai cunoscute relatii ale printesei sunt cele cu Jean Paul Belmondo si cu Anthony Delon, fiul cel mare al lui Alain Delon. In 1992, Stephanie a avut o aventura cu bodyguard-ul sau Daniel Ducruet. Acesta i-a devenit sot in 1995 si au avut doi copii impreuna. Dupa un an si jumatate de la controversata casatorie, Stephanie a intentat divort, avand dovezi ca acesta ar fi tradat-o cu o stripteuza belgiana. Mai tarziu, Stephanie a aflat ca totul fusese un complot insa era prea tarziu, fiind implicata intr-o relatie cu un alt bodyguard, Jean Raymond Gottlieb.

In iulie 1998 printesa a ramas insarcinata cu un barbat al carui nume a refuzat sa il faca cunoscut. In consecinta, tatal sau Rainier al III-lea a considerat ca a facut casa regala de rusine, a exilat-o si a scos-o din testamentul lui. In urma acestui acestui conflict, Stephanie si-a vazut mai departe de viata si a avut aventuri cu un barman si chiar cu un barbat insurat.

Poate tocmai de aceea ulterior si-a incercat norocul cu un barbat liber, acrobatul portughez Adans Lopez Perez, dar s-au despartiti la numai un an de zile.

In anul 2005, odata cu moartea tatalui sau, printesa s-a intors definitiv la Monaco, unde a gasit echilibrul in copiii ei si activitatile umanitare.

Text: Madalina Guerrieri

Foto: Instagram