Printesa Stephanie de Monaco in vizita oficiala in Romania

Printesa Stephanie de Monaco se afla in vizita oficiala in Romania pentru a inaugura astazi ansamblul “Printul Rainier III de Monaco”. Stephanie de Monaco este fiica cea mica a regretatului Print Rainier III de Monaco si al actritei Grace Kelly.

Aceasta a sosit in Romania si a participat la ceremonia organizata in Parcul Circului. De la ceremonie nu au lipsit Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, Mircea Titus Dobre, ministrul Turismului, E.S. Robert Fillon, ambasadorul Principatului de Monaco in Romania, Michelle Ramis, ambasadoarea Frantei la Bucuresti și principele Radu Duda.

Inainte de dezvelirea monumentului a avut loc si un spectacol de dans si acrobatie.

Monumentul in valoare de 8 milioane de dolari a fost creat in amintirea Printului Rainier si a dragostei acestuia pentru circ, el fiind cel care a fondat unul dintre cele mai mari festivaluri din lume dedicat acestei arte, Festival International de Circ din Monte Carlo.

Lucrarea a fost realizata de Ionel Stoicescu, iar ansamblul realizat din granit si bronz cuprinde Arena Soclu, precum si alte elemente din lumea circului, personaje precum arlechinul, clovnul, gimnastul.

Ceremonia de azi nu este singurul eveniment la care va participa Stephanie de Monaco. Printesa se va intalni joi si cu Principesa Margareta si Principele Radu la Palatul Elisabeta, cele doua familii intalnindu-se de-a lungul timpului de mai multe ori.

Foto: Hepta