Cine este adevărata doamnă Grey, soția starului din Fifty Shades

Jamie Dornan și Amelia Warner s-au căsătorit în 2013 și au împreună doi copii. De curând aceștia au fost surprinși ieșind la o întâlnire romantică în Londra, chiar cu câteva zile înainte de premiera fimului “Fifty Shades Freed”.

Iată câteva lucruri interesante despre Amelia pe care probabil nu le știai:

1. Amelia nu este doar actriță ci și o cântăreață bine cunoscută. Aceasta a jucat in numeroase filme precum “Aeon Flux” sau ‘’Quills?”. Mai târziu a renunțat la cariera de actriță, reorientându-se spre o carieră în muzică, deoarece nu se simtea pe deplin împlinită. Și-a început cariera în muzică sub numele de Slow Moving Millie. „Cu ajutorul muzicii poti scrie un cântec care va exista mereu, chiar dacă nu îl ascultă nimeni”. A afirmat în The Telegraph in noiembrie 2011.

2. Amelia și Jamie sunt căsătoriți de mai bine de 5 ani și au împreună două fete, Dulcie și Phoebe.

3. Jamie nu este singura vedetă cu care a avut o relație, aceasta a mai fost și cu celebrul Colin Farrell. În 2000, Colin și Amelia au format un cuplu. Ba chiar se zvonește că s-ar fi și căsătorit în secret în 2001, în Tahiti, iar mariajul ar fi durat doar patru luni. Se spune ca ar fi fost mai mult o logodnă decât o căsătorie oficială.

4. Este prietenă cu Ginnifer Goodwin

Amelia și Ginnifer Goodwin s-au întâlnit pentru prima dată atunci cand Jamie a mers împreuna cu Ginnifer la ‘’Once Upon a Time’’ în 2011, iar cele două au devenit rapid cele mai bune prietene.

