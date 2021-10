Cine e străinul care o sărută pe Carrie Bradshaw în noul Sex and the City?

După cum au arătat niște imagini recente, Carrie Bradshaw și Mr. Big își continuă povestea de dragoste și în continuare serialului Sex and the City, care va avea premiera pe HBO Max în decembrie.

Dar personajul interpretat de Sarah Jessica Parker va avea, se pare, și alte interese amoroase, potrivit unei fotografii noi de pe platoul And Just Like That…

În imagine, Carrie sărută un alt bărbat (interpretat de actorul Jon Tenney) în New York. Parker poartă un sacou roz din tafta peste o rochie lungă, înflorată, în timp ce Tenney arată mai informal într-un tricou polo negru, blugi și un sacou bleumarin. Sărutul lui Carrie cu un alt bărbat nu este singurul lucru care indică probleme în căsnicie. Natasha, una dintre fostele lui Mr. Big, jucată de Bridget Moynahan, va apărea și ea în reboot.

Data exactă a lansării And Just Like That nu a fost încă anunțată, dar știm că serialul va avea 10 episoade, a câte jumătate de oră fiecare, și că printre protagoniști se numără Cynthia Nixon, Kristin Davis, Chris Noth, Sara Ramirez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker și Karen Pittman.

O veste neplăcută pentru fani este că unul dintre personajele importante va muri. O sursă a precizat că este foarte posibil ca acesta să fie chiar Mr.Big, soțul lui Carrie, în timp ce alte surse zic că este vorba despre Samantha Jones, personaj interpretat de actrița Kim Cattrall, care a refuzat să participe la noul proiect. „Numai actorii principali și o mică parte din echipă știu ce personaj va muri și au contract foarte strict de confidențialitate. Sarah Jessica Parker este producătoare executivă și vrea să șocheze audiența astfel încât să realizeze că este vorba de un serial complet diferit de precedentul, că orice se poate întâmpla și oricine poate muri.. exact ca în viață”, a mai precizat sursa.

Citește și:

Cine sunt cele trei actrițe care o înlocuiesc pe Samantha Jones în noul Sex and the City

Foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro