Christina Applegate, decizie neașteptată pe fondul luptei sale cu scleroza multiplă: "Mi-am cumpărat deja"

Christina Applegate a vorbit deschis despre lupta sa cu scleroza multiplă și despre modul în care boala i-a schimbat perspectiva asupra vieții, mărturisind că se gândește la moarte „în fiecare zi”.

Fosta vedetă din serialul Married… with Children a declarat, într-un interviu pentru NPR, în emisiunea Wild Card With Rachel Martin, că și-a pregătit deja locul de veci.

„Mi-am cumpărat deja locurile de înmormântare, OK?”, a spus actrița.

Actrița s-a retras din actorie după ce a fost diagnosticată cu scleroză multiplă în 2021. Ea a mărturisit că este conștientă că moartea „planează” asupra ei, motiv pentru care a ales un loc special, a cărui locație nu a făcut-o publică, unde intenționează să fie plantat un copac deasupra locului său de odihnă. „Este un loc foarte frumos”, a adăugat ea.

Christina Applegate a spus că a cumpărat trei locuri de veci, fără a preciza cine le va ocupa pe celelalte două. Actrița are o fiică, Sadie Grace, născută în 2011, împreună cu soțul său, muzicianul Martyn LeNoble.

Potrivit National Institutes of Health, scleroza multiplă este o afecțiune neurologică cronică, incurabilă, în care sistemul imunitar atacă celulele sănătoase. Boala afectează diferit fiecare pacient, însă majoritatea persoanelor diagnosticate au o speranță de viață apropiată de normal. Cu toate acestea, actrița a dezvăluit că a ajuns de peste 30 de ori la spital din cauza problemelor de sănătate.

Deși spune că se gândește frecvent la moarte, Christina Applegate recunoaște că îi este foarte greu să accepte această idee, mai ales din cauza fiicei sale. „Mi-e foarte frică de asta din cauza ei”, a spus actrița, emoționată.

În ciuda unei cariere impresionante, cu peste 250 de episoade în seriale și roluri în filme precum Don’t Tell Mom the Babysitter’s Dead sau Bad Moms, vedeta consideră că cel mai important rol din viața sa este cel de mamă.

„Sunt atât de multe femei care nu au șansa să fie mame, iar eu cred că este o experiență incredibilă. Înveți atât de multe. Trebuie să fii puternică, dar și blândă. Trebuie să fii de toate”, a mai spus ea.

Christina Applegate, mărturisiri dureroase despre boala sa

Fosta actriță din Married… with Children a făcut mărturisirea emoționantă într-un interviu pentru People, publicat marți, explicând că încearcă în continuare să o ducă pe fiica ei, Sadie, la școală și la diverse activități, deși impactul este foarte greu.

„Vreau să o duc; este lucrul meu preferat de făcut. Este singurul moment pe care îl avem doar pentru noi două”, a spus actrița. „Îmi spun: Du-o în siguranță acolo și întoarce-te acasă ca să te poți băga din nou în pat. Și asta fac.”

Actrița, în vârstă de 54 de ani, a mărturisit că faptul că este limitată la camera ei a făcut-o mai directă și mai sinceră în felul în care vorbește despre viața sa.

„Viața mea nu este aranjată perfect”, a spus ea. „Viețile oamenilor, scuzați expresia, uneori sunt al naibii de grele. Așa că încerc să fiu cât se poate de sinceră și autentică.”

