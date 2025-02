Chiara Ferragni, surprinsă în Milano în ipostaze romantice alături de noul ei iubit

Cererea bruscă și rapidă de divorț a Chiarei Ferragni a luat prin surprindere pe toată lumea, iar acum creatoarea de conținut a fost văzută alături de presupusul ei nou iubit, Giovanni Tronchetti Provera.

Cei doi au fost surprinși plimbându-se pe străzile din Milano, ținându-se de mână. Zâmbitori, fericiți, relaxați și discutând, ca un cuplu care nu se ascunde de nimeni. Chiara chiar s-a oprit pentru a face o fotografie cu un fan, apoi și-a continuat plimbarea liniștită.

În ultimele luni, Giovanni Tronchetti Provera i-a fost alături în perioada de tranziție a divorțului.

Omul de afaceri și managerul italian pare să fie punctul de echilibru pe care Chiara l-a găsit după despărțirea răsunătoare de Fedez, cu care are doi copii.

Chiara Ferragni a rupt tăcerea și a făcut dezvăluiri surprinzătoare despre relația sa cu Fedez. Creatoarea de conținut din Italia a vorbit despre criza care a dus la despărțirea lor și despre suferințele îndurate de-a lungul timpului.

Deși și-a dorit mereu să protejeze familia, Chiara Ferragni spune că nu va mai sacrifica niciodată propria fericire pentru a face acest lucru.

Chiara a mărturisit că a trăit 7 ani într-o relație în care a iubit fără rețineri, chiar și atunci când existau motive să renunțe. „Am îndurat situații în care i-aș fi spus oricărei prietene să nu accepte așa ceva, dar pentru mine, iubirea însemna și sacrificiu.”

Chiara a aflat despre infidelitatea soțului său într-unul dintre cele mai grele momente ale vieții sale. Cu doar câteva zile înainte de Crăciunul din 2024, Fedez a sunat-o și i-a mărturisit că s-a gândit să o părăsească la altar dacă o altă femeie, cu care vorbise înainte de nuntă, i-ar fi cerut acest lucru.

În plus, nu a spus nimic nici atunci când Fedez a abandonat-o brusc în februarie 2023, într-o perioadă în care ea abia se putea ridica din pat.

Potrivit declarațiilor ei, Fedez i-a mărturisit că relația cu presupusa lui iubită, Angelica Montini, începuse încă din 2017. Chiara ar fi descoperit această aventură accidental, iar detaliile i-au provocat o suferință imensă.

„Așa că nu am spus nimic nici măcar atunci când am fost abandonată de pe o zi pe alta în prima mea perioadă de dificultate, în februarie anul trecut, când abia mă puteam ridica din pat. Am auzit de multe ori că eu l-am dat afară din casă, dar nu s-a spus niciodată că l-am dat afară după ce am descoperit o trădare în acele zile (una dintre multe altele, desigur) și nici că el nu a ezitat să profite de acel moment pentru a nu-și păta imaginea. Nu am spus nimic public în lunile care au urmat, nici măcar după ce am descoperit că totul se întâmpla pe la spatele meu, în timp ce eu încercam să-l scot din toate momentele sale întunecate, fără să știu nimic. Nu am spus nimic public nici măcar când, cu câteva zile înainte de Crăciunul din 2024, Federico m-a sunat (știind foarte bine că vorbește cu mine) și mi-a recunoscut pentru prima dată că relația cu iubita lui dura încă din 2017 și că se gândise să nu se mai căsătorească cu doar câteva zile înainte de nuntă, dar că nu a știut cum să dea înapoi din cauza presiunii publice.”