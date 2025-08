Cheloo, noi declarații despre scandalul făcut la Catedrala Mântuirii Neamului. Ce susține artistul: „Nu simt decât că am fost luat de prost”

Cheloo, solistul trupei Paraziții, este din nou în centrul atenției din cauza unui scandal care îl are ca protagonist.

Cheloo, în vârstă de 47 de ani, a fost reclamat la poliție marți, 29 iulie, după ce a fost observat făcând scandal în curtea Catedralei Mântuirii Neamului din București și refuzând să părăsească locația. Potrivit sesizării, și-a parcat mașina în curtea bisericii, apoi a plecat, lăsând vehiculul acolo.

Martorii spun că artistul a revenit ulterior, însă nu a dorit să își mute vehiculul, ci dimpotrivă, a început să se certe cu cei prezenți și să provoace agitație, iar aceștia au sunat la 112.

Polițiștii de la Brigada Rutieră care au răspuns sesizării l-au testat cu aparatele din dotare. Rezultatul a fost negativ pentru alcool, însă testul Druger pentru droguri a indicat un posibil consum de substanțe interzise, potrivit informațiilor Libertatea.

Ulterior, Cheloo a fost condus la Institutul Național de Medicină Legală (INML), unde i-au fost prelevate probe biologice, iar analizele urmează să stabilească cu exactitate dacă a consumat sau nu droguri.

Cheloo a dat un mesaj, în miez de noapte, pe TikTok, și susține că începând din luna mai el nu a mai consumat absolut nimic. Vedeta trupei Paraziții a declarat că „am fost luat de prost” și că „trăiesc o mizerie foarte bine pusă la punct”.

Ăsta este mesajul meu către oameni! Am fost îndepărtat de prieteni, am fost îndepărtat de toți cei care-mi sunt dragi, încet și meticulos. Crezând în bunătate am căzut în această chestie! Este posibil ca singura dovadă pe care o am și să par nebun este să fie ceea ce am în sânge, dar nu am cum să demonstrez. Este vorba mea împotriva tuturor! Îmi cer scuze, dar nu simt decât că am fost luat de prost și îmi pare rău că sunt în continuare luat de prost și am fost îndepărtat de tot ceea ce am mai scump.”, a spus Cheloo.