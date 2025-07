Cheloo, primele declarații despre scandalul făcut la Catedrala Mântuirii Neamului: "Nu mi-am dat seama că nu am voie să intru..."

Cheloo, solistul trupei Paraziții, este din nou în centrul atenției din cauza unui scandal care l-a avut ca protagonist.

Cheloo, în vârstă de 47 de ani, a fost reclamat la poliție marți, 29 iulie, după ce a fost observat făcând scandal în curtea Catedralei Mântuirii Neamului din București și refuzând să părăsească locația. Potrivit sesizării, și-a parcat mașina în curtea bisericii, apoi a plecat, lăsând vehiculul acolo.

Martorii spun că artistul a revenit ulterior, însă nu a dorit să își mute vehiculul, ci dimpotrivă, a început să se certe cu cei prezenți și să provoace agitație, iar aceștia au sunat la 112.

Polițiștii de la Brigada Rutieră care au răspuns sesizării l-au testat cu aparatele din dotare. Rezultatul a fost negativ pentru alcool, însă testul Druger pentru droguri a indicat un posibil consum de substanțe interzise, potrivit informațiilor Libertatea.

Ulterior, Cheloo a fost condus la Institutul Național de Medicină Legală (INML), unde i-au fost prelevate probe biologice, iar analizele urmează să stabilească cu exactitate dacă a consumat sau nu droguri.

Artistul Cheloo a declarat marți, 29 iulie, la Digi24, că a intrat în parcarea bisericii din București ca să cumpere o iconiță pe care a susținut că voia să o ofere cadou unor persoane din Catedrala Mântuirii Neamului.

Solistul trupei Paraziții susține că nu a condus sub influența substanțelor interzise.

„Nu am condus sub influența alcoolului, nu am condus sub influența substanțelor interzise. Nici nu mai vreau să-mi aduc aminte…”, a spus el.