Cele mai spectaculoase ținute purtate de vedete la decernarea premiilor BAFTA 2022 (Galerie Foto)

Royal Albert Hall din Londra a găzduit aseară decernarea celor mai prestigioase premii cinematografice britanice – BAFTA 2022!

Filmul Dune⁣, recompensat cu cinci trofee la categoriile tehnice, a fost marele câştigător al serii, în timp ce ⁣The Power of the Dog⁣, în regia lui Jane Campion, a obţinut premiile pentru regie şi pe cel pentru cel mai bun film.

Regizoarea Jane Campion nu a putut fi prezentă la ceremonie, dar Benedict Cumberbatch, interpretul personajului principal din The Power of the Dog⁣, a primit premiul în numele acesteia. O altă absenţă notabilă a serii a fost Will Smith, desemnat cel mai bun actor în rol principal datorită interpretării din ⁣King Richard⁣.

Gazda BAFTA 2022 a fost actriţa australiană Rebel Wilson, care şi-a presărat intervenţiile cu glume despre familia regală şi prim-ministrul britanic.

Gala a fost deschisă de preşedintele BAFTA, Krishnendu Majumdar, care a adus un omagiu poporului ucrainean şi tuturor celor care relatează despre război, mulţi dintre ei fiind membri BAFTA.

Lista câștigătorilor BAFTA 2022

Cel mai bun film: The Power of the Dog

Cel mai bun film britanic: Belfast

Cel mai bun regizor: Jane Campion (The Power of the Dog)

Cel mai bun actor în rol principal: Will Smith (King Richard)

Cea mai bună actriţă în rol principal: Joanna Scanlan (After Love)

Cel mai bun actor în rol secundar: Troy Kotsur (Coda)

Cea mai bună actriţă în rol secundar: Ariana DeBose (West Side Story)

Cel mai bun scenariu original: Paul Thomas Anderson (Licorice Pizza)

Cel mai bun scenariu adaptat: Sian Heder (Coda)

Cel mai bun film străin: Drive My Car

Cel mai bun documentar: Summer of Soul (or, When the Revolution Could Not Be Televised)

Cel mai bun lungmetraj animat: Encanto

Cel mai bun debut al unui regizor, scenarist sau producător britanic: The Harder They Fall, regia şi scenariul Jeymes Samuel

Cea mai bună coloană sonoră: Dune, Hans Zimmer

Cea mai bună imagine: Dune

Cel mai bun montaj: No Time to Die

Cea mai bună scenografie: Dune

Cel mai bun design de costume: Cruella

Cel mai bun machiaj/cele mai bune coafuri: The Eyes of Tammy Faye

Cel mai bun sunet: Dune

Cele mai bune efecte vizuale: Dune

Cel mai bun scurtmetraj britanic de animaţie: Do Not Feed the Pigeons

Cel mai bun scurtmetraj britanic: The Black Cop – Cherish Oteka

Cea mai bună distribuţie: West Side Story

Rising Star Award (trofeu votat de public): Lashana Lynch.

