In general, la un astfel de eveniment, rochia devine elementul principal, asa ca accesorizarea joaca un rol extrem de important. Daca esti curioasa sa descoperi cele mai reusite aparitii si sa afli care sunt cele mai frumoase rochii de la Premiile Emmy 2017, trebuie sa tii cont de acel dress code nespecificat – easy glamour.

Un styling desavarsit pentru un astfel de eveniment devine si mai complicat, din simplul motiv ca o pereche de sandale si o pereche de cercei pot ruina o tinuta, o rochie spectaculoasa. La astfel de evenimente, coafura si machiajul sunt mult mai vizibile, de aceea in momentul in care am ales cele mai frumoase rochii de la Premiile Emmy 2017, am tinut cont de toate aceste detalii.

Avand in vedere amploarea evenimentului, dar tinand cont si de capriciile modei, pentru ca o rochie sa se incadreze perfect in acest top nu este suficient sa se aseze bine pe corpul celei care o poarta – trebuie sa aiba, in egala masura, o eleganta clasica, dar si acel element de actualitate.

Cele mai frumoase rochii de la Premiile Emmy 2017: notiunea de easy glamour

Acesta este si motivul pentru care nu am selectat neaparat rochii de printesa sau rochii cu trene interminabile, urmand acea estetica atat de previzibila si depasita, pana la urma.

Bref, iata care sunt cele mai frumoase rochii de la Premiile Emmy 2017. Cu alte cuvinte, cele mai reusite styling-uri. De la Gillian Anderson pana la Susan Sarandon, si de la Tracey Ullman pana la Jessica Lange, notiunea de easy-glamour a fost perfect pusa in practica.

Tocmai de aceea pot afirma ca, de cele mai multe ori, „less is more” nu este o sintagma inventata degeaba. Ba dimpotriva! Imaginile selectate sustin acest lucru si sunt sigur ca esti de acord cu noi.

Foto: Image.net