Ce spune Jennifer Garner despre relația dintre Ben Affleck și Jennifer Lopez

Potrivit unei surse HollywoodLife, pe Jennifer Garner o lasă indiferentă „circul mediatic” din jurul fostului ei soț și al lui J-Lo dar este preocupată de modul în care noua relație a lui Affleck i-ar putea afecta pe cei trei copii pe care acesta îi are cu actrița: Violet, de 15 ani, Seraphina, de 12 ani, și Samuel, de 9 ani.

„Singura ei preocupare este, și au fost întotdeauna, copiii lor și, atât timp cât el este acolo pentru ei, atunci este fericită”, a dezvăluit sursa. „Jen este absolut în regulă ca Ben să iasă cu J-Lo, dar pur și simplu nu vrea să fie prinsă în această nebunie. Îi place să-și păstreze într-o oarecare măsură viața privată, dar sprijină orice decizie luată de Ben, atâta timp cât este fericit, sănătos și continuă să își considere copiii o prioritate, ca și până acum.”

O altă sursă a tabloidului a confirmat că prioritatea absolută pentru Jennifer o reprezintă copiii ei. „A făcut tot ce i-a stat în putință pentru a se asigura că ea și Ben pot avea o custodie comună fericită. Să poată face lucruri împreună ca o familie – cum ar fi să meargă împreună la absolvirea Seraphinei – este atât de important pentru copii.”

Pe 14 iunie, Ben Affleck și Jennifer Garner au apărut pentru prima dată împreună în public, după o foarte lungă perioadă, cu ocazia absolvirii clasei a șasea de către Seraphina, în Malibu, California.

O a treia sursă a subliniat că Jennifer Garner nu are nimic să-i reproșeze lui Ben în ce privește calitățile lui de tată. „Îl iubește pentru tatăl care este, și au o înțelegere completă a modului în care împart custodia. Așadar, când vine vorba despre relațiile lui Ben, ea știe că el se întâlnește cu oameni care sunt minunați. Jen are încredere în Ben și Jen are încredere în Jen [Lopez]. Este fericită pentru Ben și asta este tot ce poate face. Nu vrea să fie implicată în nicio dramă. Este foarte OK cu faptul că Ben e din nou cu Jennifer.”

Foto: Arhiva ELLE