Ce meserie are Ada, a doua soție a lui Costin Craioveanu: „Planurile vin de la sine”

După divorțul de Mihaela Cernea, Costin Craioveanu s-a recăsătorit și se declară foarte fericit alături de actuala sa soție, Ada. Pictorul a vorbit deschis despre relația cu partenera sa de viață și a dezvăluit cu ce se ocupă aceasta în viața de zi cu zi.

La începutul acestui an, pictorul a anunțat public că s-a căsătorit cu Ada, femeia care îi aduce fericirea după încheierea căsniciei cu Mihaela Cernea , în toamna anului trecut, după o relație de 21 de ani.

Costin Craioveanu dezvăluie că Ada este femeia care i-a schimbat viața și care l-a făcut din nou fericit. Pictorul este foarte mândru de partenera sa și de abilitățile ei de afaceristă. Ada deține propria firmă de închirieri, iar Costin este încântat de reușitele sale și de faptul că este alături de o astfel de femeie puternică și independentă.

„Nu am planuri pentru primăvara aceasta, pentru că la mine planurile vin de la sine. Soția mea este bine, a plecat la serviciu, muncește. Ada are o firmă de închirieri, mai exact are un bloc cu apartamente pe care le închiriază și tot așa”, a declarat pentru Click!, fostul soț al Mihaelei Cernea.