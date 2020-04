Ce cadou inedit a primit Melania Trump cu ocazia zilei sale de naștere

Pe 26 aprilie, Melania Trump a împlinit vârsta de 50 de ani, iar ea și-a sărbătorit ziua de naștere în izolare, la Casa Albă, într-un cadru extrem de restrâns. Însă, întrebarea este: ce cadou a primit Melania Trump cu această ocazie?

Ei bine, Melania a primit un cadou destul de special, dar și neobișnuit în același timp. Și spunem asta deoarece ea a primit o felicitare semnată de un milion de americani din toată țara. La începutul lunii, cetățenii americani au primit un e-mail de la un comitet de strângere de fonduri din cadrul organizației Donald J. Trump cu subiectul „Poți să păstrezi un secret?” și mesajul: „Melania face atât de multe lucruri pentru țara noastră și vreau să mă asigur că ea știe cât de mult înseamnă pentru noi. Vreau să o surprind cu o felicitare cu ocazia zilei sale de naștere semnată de 1 milion de americani din toată țara.”

Ulterior, persoanele care au primit e-mailul au fost redirecționați către o pagină web unde au fost nevoiți să își scrie numele, codul poștal, e-mailul și numărul de telefon, iar după să semneze felicitarea pentru Melania.

Melania a primit destul de multe urări, inclusiv de la soțul său, președintele Donald Trump, care a scris un mesaj pe contul său de Twitter. „La mulți ani, Melania, minunata noastră Primă Doamnă!”, a fost mesajul lui Donald Trump.

Happy Birthday to Melania, our great First Lady!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 26, 2020