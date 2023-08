Ce a pățit Vlad Gherman în vacanță în Roma: „La nici o oră de când am aterizat”

Vlad Gherman a plecat împreună cu partenera lui, Oana Moșneagu, într-o vacanță. Cei doi au ales ca destinație Roma, însă, la scurt timp de când au aterizat, actorul a trecut printr-o experiență deloc plăcută.

Oana Moșneagu a dezvăluit pe rețelele de socializare ce anume a pățit Vlad Gherman. Actorului i s-a furat telefonul, iar actrița a menționat faptul că persoanele care doresc să îl contacteze să apeleze la ea.

Ulterior, Oana Moșneagu și Vlad Gherman au oferit mai multe detalii despre această întâmplare nefericită.

Vlad Gherman și Oana Moșneagu formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz. Cei doi au o relație de aproape doi ani și se înțeleg de minune. Ba mai mult, ambii actori nu ezită să își facă declarații adorabile pe rețelele de socializare, iar fotografiile de cuplu sunt printre cele mai îndrăgite de fani. Nu lipsesc însă nici glumele sau ironiile pe care le fac cei doi pe rețelele de socializare, foarte apreciate de cei care îi urmăresc. Relația lor este din ce în ce mai serioasă și au planuri de viitor împreună.

Vlad Gherman și Oana Moșneagu vorbesc de fiecare dată cu emoție despre relația lor, iar într-un interviu acordat recent, au făcut dezvăluiri despre modul în care s-au cunoscut și cum a început relația lor de cuplu.

„Noi ne-am cunoscut în 2019, când eu am dat casting pentru personajul din „Fructul Oprit”, am avut proba de casting chiar cu Vlad. Am filmat împreună în serial, apoi ne-am reîntâlnit la repetițiile pentru „Adela”. Până în vara anului trecut, nu a fost niciodată între noi mai mult decât colegialitate și apoi prietenie. Lucrurile s-au schimbat la un moment dat, pe parcurs, și, odată ce Vlad a făcut primul pas, de acolo parcursul a fost unul foarte dinamic, dar uite că s-a ajuns să avem o relație de un an și ceva deja”, a povestit Oana în interviul acordat revistei VIVA!.