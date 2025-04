Cătălina Grama, imagini de vis din vacanță. Actrița e pe un vas de croazieră cu cei doi copii: „Trăim această aventură împreună”

Cătălina Grama este de câteva zile într-o vacanță splendidă. Actrița este plecată alături de cei doi copii, Achim și Zora, dar și de mama ei și se află la bordul unui vas de croazieră, descoperind, astfel, mai multe destinații de vis. Soțul vedetei, Paul Ipate, nu este prezent pentru că are în perioada aceasta spectacole de teatru.

Pe rețelele de socializare, Cătălina Grama a împărtășit cu urmăritorii ei mai multe cadre din vacanța petrecută pe un vas de croazieră.

„Vacanța noastră de Paște a început oficial… pe mare! Suntem la bordul Costa Smeralda, și am pornit din Genova într-o nouă aventură în familie. Valuri, soare, zâmbete și momente doar pentru noi – exact ce aveam nevoie. Urmează o săptămână plină de descoperiri, distracție și timp de calitate împreună. Hai cu noi în călătorie!”

De Florii, Cătălina Grama, cei doi copii și mama actriței au fost în Barcelona.

Cătălina Grama a vorbit despre cât de împlinită se simte faptul că are oportunitatea de a petrece aceste momente minunate alături de familia ei.

„Mă simt cu adevărat norocoasă că pot călători și trăi o astfel de experiență incredibilă pe o croazieră. Fiecare zi aici e un amestec de descoperire, relaxare și momente speciale alături de cei dragi. Fie că e vorba de micul dejun cu vedere la mare sau de locurile minunate pe care le vizităm, totul are un farmec aparte. Dar momentul nostru preferat rămâne plimbarea de seară pe punte. Când soarele apune, vântul adie ușor, iar marea se liniștește, simțim o pace greu de pus în cuvinte. Sunt acele clipe simple, dar atât de prețioase, în care simțim cât de frumoasă poate fi viața. Recunoscătoare pentru fiecare pas, fiecare zâmbet și fiecare bătaie de inimă sub cerul deschis.”

Într-un interviu acordat recent, Cătălina Grama a vorbit despre căsnicia cu Paul Ipate și cum este relația lor în intimitate.

„Eu încerc să fiu foarte caldă și drăguță, dacă se poate. Dacă am loc, sunt tare drăguță. Dacă nu, aia e, îi dau spațiu. Cu toții mai avem momente mai puțin faste, să spunem, iar atunci fiecare are nevoie de o gură de aer și cred că e important să ne simțim partenerul și să îl lăsăm în pace dacă are o zi mai proastă”, a povestit actrița pentru Ego.ro.