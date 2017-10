Castigatorii Media Music Awards 2017. Andra si Stefan Banica au fost marii castigatori ai serii

Castigatorii Media Music Awards 2017. Mult-asteptata gala de premiere a celor mai apreciati artisti din Romania a avut loc aseara, in premiera in Bucuresti, pe terasa Park Lake.

Artistii care au avut cele mai multe difuzari pe radio si pe TV si cele mai multe vizualizari pe Youtube pentru melodiile lor au fost premiati, dar au sustinut si spectacole de neuitat pe scena Media Music Awards.

Gala a debutat cu traditionalul moment al covorului verde, pe care au pasit artistii si vedetele din showbiz, purtand cele mai spectaculoase tinute.

Pe scena au urcat Andra, Stefan Banica, Alina Eremia, Dorian Popa, Lora, Anda Adam, Faydee si multi altii. Iata care au fost marii castigatori ai serii, cei care au plecat acasa cu trofeele de cristal.

Castigatorii Media Music Awards 2017

Best New Artist – Irina Rimes

Best Featuring – Lidia Buble feat Matteo – Mi-e bine

Best Video – Jo – Cu un picior în rai

Best Label – Cat Music

Best Youtube – Randi – Ochii aia verzi

Winter Hit – Lidia Buble feat Matteo – Mi-e bine

Best Shazam – Edward Sanda feat Ioana Ignat – Doar pe a ta

Music Chanel award – Jo – Cu un picior în Rai

Utv Award – Feli – Timpul

ProFm Award – Irina Rimes

Best Dj – Manuel Riva

Media forest Award – JO – Cu un picior în Rai

ParkLake Award – Andra

Most Wanted Artist – Andra

Fans Like Award – Andra

Best Fan – Cristian Sarkozi – Fan Alina Eremia

Premiu de excelenta – Stefan Banica

Best Song – Carla’s Dreams – Imperfect

Best Group – Carla’s Dreams

Best Female – Delia

Summer Hit – Carla’s Dreams – Până la sânge

Spring Hit – Carla’s Dreams – Antiexemplu

Best Male – Smiley

Fastest Nr 1 – Smiley – De unde vii la ora asta

Foto: PR