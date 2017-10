Media Music Awards este fara indoiala unul dintre cele mai asteptate evenimente muzicale ale anului in Romania si nu puteam sa ignoram cele mai frumoase tinute la Media Music Awards 2017.

Numeroase vedete au fost prezente in aceasta seara la decernarea Media Music Awards 2017, eveniment care are loc in Park Lake, Bucuresti.

Sosirea vedetelor pe covorul rosu a fost asteptata cu nerabdare de numerosii fani prezenti la eveniment, si a fost destul de dificil sa alegem cele mai frumoase tinute la Media Music Awards 2017.

Alina Eremia si Irina Rimes se numara printre primii artisti care au ajuns pe covorul rosu si cu siguranta ai vazut interviurile live pe care ni le-au acordat pe pagina noastra de facebook.

Alina ne-a marturisit ca a ales mai multe tinute pentru acest eveniment, toate semnate de designeri romani, in timp ce Irina a povestit ca a avut emotii cu privire la rochia din latex pe care o poarta.

Lista vedetelor prezente a fost completata cu nume cunoscute din industria muzicala din Romania precum Sore, Lora, Ami, Liviu Teodorescu, Anda Adam, Stefan Banica si multi altii.

Poate parea surprinzator, dar in galeria cu cele mai frumoase tinute la Media Music Awards 2017 se regasesc si cativa dintre cei mai apreciati artisti masculini, a caror aparitie nu putea trece neobservata.

Pana vom afla si lista completa a castigatorilor Media Music Awards 2017 te lasam sa vezi galeria cu imaginile surprinse pe „covorul verde”

In cadrul galei Media Music Awards vor fi premiati artistii care au avut cele mai multe difuzari radio TV si vizualizari pe YouTube, pe baza statisticilor Media Forest, compania care identifica si monitorizeaza aparitiile radio si TV. Astfel, aceste premii reflecta succesul real al artistilor romani.

Citeste si:

Imagini cu Kate Middleton inainte de a deveni Ducesa de Cambridge

Foto: PR, Libertatea, Facebook Media Music Awards