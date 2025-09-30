Carmen Grebenișan, ultimele pregătiri înainte de a aduce pe lume primul ei copil: „Am ales să nasc natural, în apă, în Constanța”

Carmen Grebenișan se află în ultimele săptămâni de sarcină și a dezvăluit că bebelușul ei ar putea veni mai devreme decât data estimată inițial, jumătatea lunii octombrie.

Carmen Grebenișan, ultimele pregătiri înainte de a aduce pe lume primul ei copil

Carmen Grebenișan a intrat pe ultima sută de metri înainte de a-și strânge pentru prima dată copilul în brațe și a decis să împărtășească cu urmăritorii ei detalii despre cum speră să decurgă nașterea.

„Am ales să nasc natural, în apă, în Constanța. M-a atras faptul că aici se susține mult și se militează pentru nașterea naturală și că există și acestă opțiune – de a naște în apă. Am văzut și vlogul @stefanapeev și mi-a dat încredere să merg pe acest drum. Iar când am cunoscut-o pe moașa am simțit imediat că sunt pe mâini bune, e genul de om pe care îl simți aproape, ca și cum l-ai ști dintotdeauna. Îmi place că aici pot să nasc în apă, să aleg poziții diferite, să am muzica mea, lumină difuză și, bineînțeles, sprijinul lui @vr.cristi lângă mine. După naștere îmi doresc contact piele-pe-piele imediat, alăptare în prima oră și să fim împreună, rooming-in. Sper să și iasă planul. Dacă nu, oricum, există opțiuni și mă bucur că sunt la îndemână”, a povestit creatoarea de conținut pe internet.

Carmen Grebenișan a recunoscut că va decide în momentul nașterii anumite aspecte, în funcție de starea de sănătate și pune accent pe siguranța ei și a bebelușului, astfel că face tot ce poate pentru a avea o naștere ușoară.

„Dacă nu reușesc să rezist la durerea aceasta, că poate o să am dureri foarte mari, dacă simt că mă epuizează, la un nivel la 4 dilatație, mă gândesc că o să cer epidurală. Dacă trec de 5, 6 fără epidurală, practic nu cred că mai aleg să îmi pun, pentru că la 8 oricum se oprește din epidurală, ca să poți să împingi un pic”, a mai declarat Carmen Grebenișan.

Carmen Grebenișan ar putea să nască mai devreme

Influencerița a primit recomandarea medicului să fie mai relaxată în această perioadă, pentru a-i ușura travaliul. Cu toate că nu este sigură că bebelușul va veni pe lume înainte de termenul stabilit inițial, Carmen Grebenișan este foarte încântată de perioada care urmează.

Fiul vedetei cântărește 2,9 kilograme, iar Carmen a acumulat 14 kilograme pe durata sarcinii.

„Vă dau un mic update de azi de la doamna doctor: sunt șanse mari de tot ca bebele să vină mai repede de data de 14 octombrie. Doamna doctor mi-a recomandat să stau mai relaxată săptămâna asta pentru că sunt șanse să nu mai prind weekendul viitor fără bebe, a zis că nu garantează dar așa arată situația. Are 2,9 kg (eu am 70, pornind de la 56). E pe canal deja, coborât tare de tot, fără cordon în jurul gâtului, colul scurtat și simt curenți puternici la inghinal. Contracțiile încep să se simtă ca niște dureri menstruale. O săptămână mai stă sigur, iar după, oricând e bine primit. M-am entuziasmat tare de tot, ce sentiment”, a scris Carmen Grebenișan pe rețelele de socializare.

Fosta concurentă de la „Asia Express” a pregătit deja camera pentru micuț, alegând tonuri de bej și alb pentru un ambient liniștitor. Ea a amenajat spații de depozitare pentru haine și o masă de înfășat, astfel încât totul să fie pregătit pentru sosirea băiețelului.

