Carmen Grebenișan face dezvăluiri despre relația cu logodnicul ei: „Îmi doresc un copil”

Carmen Grebenișan a fost invitată în cadrul emisiunii Vorbește lumea, de pe Pro TV, și a făcut unele dezvăluiri despre relația cu logodnicul ei, Alex Militaru.

Carmen a vorbit și despre începutul relației cu acesta: „De fapt, îmi era prieten bun, doar atât. M-am despărțit de iubit, iar el, nu știu, a venit la momentul potrivit, a umplut un gol… am devenit iubiți. În februarie s-a întâmplat asta. Totul s-a întâmplat repede, părinții lui mă consideră ca fiica lor”.

Întrebată care sunt planurile ei pentru următoarea perioadă și dacă s-a gândit deja la organizarea nunții, Carmen Grebenișan a spus că-și dorește o nuntă la mare, iar apoi vrea copii. „Îmi doresc un copil. Eu nu am fost genul să mă căsătoresc, pentru că vreau să fac totul prin puterile mele, singură, iar căsătoria îmi părea că nu mi se potrivește”, a mai spus Carmen, citată de Cancan.

La finalul lunii august, Carmen Grebenișan Carmen Grebenișan a fost cerută în căsătorie. Întreg momentul a fost filmat și Carmen l-a împărtășit și cu urmăritorii ei de pe Instagram.

Carmen Grebenișan a fost cerută de soție și a răspuns emoționată cu DA. „Total neașteptat. Am spus DA”, a scris Carmen Grebenișan pe Instagram, alături de mai multe fotografii din momentul în care a fost cerută în căsătorie de iubitul ei, Alex Militaru.

Momentul a fost filmat chiar de Alina Ceușan. Carmen Grebenișan a fost vizibil surprinsă de cererea în căsătorie, drept dovadă stă și reacția pe care a avut-o în acel moment. „Doamne, Alex, ce-i asta? Doamne ferește-mă!”, a spus Carmen într-un video surprins de Alina Ceușan. De asemenea, Alina a felicitat-o pe Carmen pentru acest moment important pe care îl trăiește. „Felicitări. Suntem atât de fericiți pentru voi. Viața începe din nou, acum!”

Carmen Grebenișan a participat alături de Alina Ceușan în aventura Asia Express – Drumul Comorilor. La scurtă vreme după terminarea competiției, Carmen și fostul ei iubit s-au despărțit. Ea a dezvăluit acest lucru în cadrul unui interviu pentru revista Unica. „Iubitul meu a dispărut recent din peisaj”, a spus Carmen la vremea respectivă.

De-a lungul timpului, Carmen a publicat mai multe fotografii pe conturile sale de socializare cu iubitul ei, Alex Militaru.

În luna mai, Carmen Grebenișan a dezvăluit mai multe detalii despre iubitul ei, dar și cum s-a cunoscut cu el. „E foarte frumos și lucrurile au avansat într-un ritm destul de alert. Nici dacă mi-aș fi propus nu m-aș fi gândit la asta. Noi ne-am cunoscut în timp ce eu eram cu fostul meu prieten. Nu a fost dragoste la prima vedere. Am fost amici timp de trei ani. Am fost compatibili la nivel amical. Ne-am înțeles foarte bine și ne-am apropiat după. Am empatizat și s-au întâmplat alte lucruri”, potrivit Libertatea, care citează Spynews.

