Alina Ceușan și Carmen Grebenișan, declarații despre Asia Express: „Noi suntem obișnuite cu munca, dar prima săptămână a fost șoc total”

Alina Ceușan și Carmen Grebenișan sunt unele dintre cele mai apreciate și urmărite prezențe din mediul online, bucurându-se de un real succes. Cu ocazia celui de-al treilea sezon Asia Express, un reality show extrem de dur, ele au acceptat să participe, cu toate că au primit propunerea și în urmă cu doi ani.

Carmen a fost cea care i-a spus Alinei despre această aventură, iar pentru cele două a fost un avantaj faptul că au putut participa împreună, ele având o relație de prietenie extrem de strânsă. „A fost exact ceea ce credeam că va fi – trezit devreme, peripeții toată ziua, dormit puțin, mâncat cum apuci. Deci cum ne așteptam, cu mențiunea că se filmează mult dom’le! Noi suntem obișnuite cu munca, dar prima săptămână a fost șoc total. Se muncește enorm, de la 5 dimineața la 10 seara fără pauză, sub presiunea camerelor. E mult, dar am dus. Ne-am intrat rapid în ritm. Nu că am fi avut vreo șansă să… altceva”, a declarat Alina Ceușan pentru revista Unica.

Carmen a spus faptul că ele s-au informat înainte de a pleca în Asia Express, însă a dezvăluit și ce anume i-a lipsit. „Să știți că ne-am documentat destul de bine înainte să plecăm și am fost pregătite cu toate. Poate mai multe medicamente de stomac trebuia să îmi iau și un ceas.”

Iar dacă te întrebai care au fost încercările prin care ele au trecut, trebuie să îți spunem că sunt unele surprinzătoare, la care cu siguranță nu s-ar fi așteptat. „De la aruncatul cu bocancu’ la crevetele nebun, la atacuri de panică, la dormit pe jos, mâncat toate porcăriile”, a spus Alina.

Cu toate acestea, ele au avut parte și de momente amuzante, iar Carmen chiar a povestit despre câteva. „Pentru mine, cele mai amuzante momente au fost când n-am vrut să încep cursa până nu îmi găseam creionul de sprâncene sau când eu și Alina am fugit din două direcții și ne-am lovit cap în cap și s-a vărsat toată vopseaua pe mine. Pentru Alina cred că a fost puțin jenant, dar foarte amuzant momentul în care nu mai putea ridica un crevete din apă, după ce scosese vreo 9, pe motiv că „e cel mai nebun, voi nu vedeți?” – și crevetele stătea doar! Am avut o criză de râs!”

Pentru Carmen Grebenișan a fost un avantaj să participe alături de prietena ei în aventura Asia Express, după cum și ea a afirmat acest lucru. „Sunt norocoasă să fac echipă cu cea mai bună prietenă, atât în Asia Express, cât și în viața reală. Consider că am avut avantajul cel mai mare din acest punct de vedere.”

Înainte de a pleca în aventura Asia Express, Alina Ceușan a vorbit în exclusivitate cu ELLE despre participarea sa la acest reality show: „Nouă ne plac provocările, așa că așteptăm suprizele pe care ni le pregătesc Gina și Oase. Sunt geamăn, așa că sunt făcută să mă adaptez la orice situație din mers, concurând alături de Carmen care este la fel foarte determinată și ambițioasă eu zic ca avem mari șanse să ne descurcăm la orice probă. Am trecut prin multe împreună.”

Foto: Instagram

