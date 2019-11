Accesoriile inedite pe care Alexandru Abagiu și Radu le-au luat în aventura Asia Express

Cu două luni înainte de plecare cei doi au început să studieze ce înseamnă această competiție, să se intereseze de locurile în care merg și, nu în ultimul rând, să își pregătească ținutele. Nicio alegere vestimentară din timpul cursei nu e lăsată la întâmplare. Hainele pe care le poartă fie sunt într-o combinație perfectă, fie au câte un mesaj legat de un moment anume al cursei sau de alte aspecte care țin de Asia Express și de țările în care se filmează emisiunea.

Cei doi au devenit deja un reper pentru ceilalți concurenți când vine vorba de mesaje transmise prin intermediul hainelor, iar Gina Pistol este mereu curioasă să vadă cu ce vor mai apărea băieții. Alex și Radu au venit pregătiți cu tricouri cu imagini religioase, Filipine fiind o țară predominant catolică, cu mesaje motivaționale sau cu personaje inspiraționale. Așa se face că într-una din zile au purtat tricouri ce le aveau desenate pe Vica Blochina și Daniela Crudu, participante în sezonul 1.

Alexandru Abagiu a vorbit în EXCLUSIVITATE cu ELLE despre participarea la cel de-al treilea sezon Asia Express, cel mai dur reality show din România, difuzat de Antena 1.

„Cred că a fost o nebunie de moment atunci când am spus da, iar apoi nu am mai avut de ales (râde). Lăsând gluma la o parte am călătorit în toată lumea, însă niciodată în condițiile astea și în felul ăsta. Este un pariu pe care îl fac în primul rând cu mine, să văd cum o să mă descurc, dar și cu cei din jur care de-abia așteaptă să mă vadă în situațiile astea (extreme)”, ne-a declarat Alexandru Abagiu.

„Sunt o fire competitivă mai ales atunci când am o miză. Miza în acest caz este să îmi dovedesc mie că pot să fac față acestei provocări. Cu o atitudine pozitivă, sănătate și puțin noroc zic eu că o să fie bine”, spune Abagiu despre calitățile pe care se bazează pentru a câștiga acest concurs.

Alex Velea și Mario Fresh sunt și ei o echipă care au gândit cu atenție tot ce au pus în bagaje. Cei doi apar în cursă în mod constant îmbrăcați la fel, fiind o modalitate de a sublinia legătura strânsă dintre ei.

