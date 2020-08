Scene de dragoste care au fost eliminate din seriale și filme deoarece au fost considerate controversate

De-a lungul timpului, unele secvențe din filme sau seriale au fost considerate controversate deoarece unele ar fi mult prea explicite sau ilustrează imagini nerealiste.

Cu toate astea, în cazul unor pelicule decizia a aparținut producătorilor, în timp ce în cazul altora, hotărârea a venit din partea canalului de televiziune care difuza respectivele pelicule. De asemenea, vei vedea că multe filme sau seriale au încercat să contribuie la reprezentarea comunității LGBTQ+ și la combaterea stereotipurilor de gen, însă, din cauza diferențelor culturale, întâlnite mai ales în țările conservatoare, acele scene au fost eliminate complet.

Așa că, aruncă o privire asupra scenelor de dragoste care au fost scoase deoarece erau considerate prea controversate pentru televiziunile din diferite țări.

1. Producătoarea Rosewell, New Mexico s-a arătat revoltată de eliminarea unei scene dintre două personaje queer

În luna iulie, Carina Adly Mackenzie, producătoarea executivă a serialului Rosewell, New Mexico, și-a dat demisia în urma unor „dezacorduri fundamentale.” Cu toate astea, cu câteva săptămâni înainte, ea a fost revoltată doarece anumite scene romantice dintre două personaje, Alex și Michael, au fost editate. „Sunt foarte supărată să aud că @itv a eliminat o secvență romantică dintre doi bărbați. Sunt supărată că nu am primit nicio notificare în avans destul felul în care propriul meu serial va fi editat”, a spus producătoarea pe Twitter, dând vina pe societatea homofobă. Într-o declarație pentru The Hollywood Reporter, purtătorul de cuvânt al canalului de televiziune a spus că a ales să facă acest lucru pentru „a se asigura că este difuzat un conținut potrivit în intervalul orar când grupurile de tineri pot viziona acele secvențe.”

2. Scena de dragoste dintre Dylan McDermott și Patti Lupone din Hollywood a fost mult prea îndrăzneață

Serialul Hollywood nu se ferește să aducă în fața publicului subiecte legate de sex, muncă sexuală sau abuz. Cu toate astea, chiar dacă ne-am fi imaginat că este un serial fără inhibiții, actorul Dylan McDermott a mărturit într-un interviu pentru Schön! Magazine că a existat o secvență de dragoste scoasă din serial. „Scena în care fac sex cu Patti Lupone a fost eliminată deoarece era mult prea îndrăzneață pentru TV.”

3. O scenă din sezonul doi din Outlander a fost eliminată

Potrivit publicației Express, se pare că există o scenă ștearsă din sezonul doi din Outlander. În acea scenă protagoniștii sunt Jamie și Claire, iar el visează că ea are grijă de el după violul său și întinde mâna spre el. Ulterior, Jamie își imaginează că fac pentru prima dată sex de când a avut parte de incident, însă el continuă să vadă chipul abuzatorului său, căpitanul Jack Randall. Nu este cunoscut motivul pentru care rețeaua de televiune Starz a eliminat acea scenă deoarece aducea în atenție comportamentele abuzive și faptul că ele trebuie condamnate.

4. Ștergerea unei scene din Steven Universe a stârnit controverse

Steven Universe este o animație care sfidează stereotipurile, inclusiv cele de gen, însă nu același lucru s-a întâmplat și în Marea Britanie. Asta pentru că în 2016 Cartoon Network UK a editat o scenă de dragoste între două femei, Rose Quartz și Pearl. Aparenta cenzură a dus și la inițierea unei petiții, considerând că în cazul unui cuplu heterosexual nu ar fi existat restricții. Într-o declarație pentru PinkNews, Cartoon Network UK a declarat că „în Marea Britanie trebuie să ne asigurăm că orice conținut este adecvat pentru copiii de orice vârstă. Am simțit că această versiune editată este mult mai potrivită pentru copii și părinții lor.” În aceeași declarație, postul de televiziune a menționat și că celebrează diversitatea prin intermediul serialelor și personajelor sale.

5. Motivul surprinzător pentru care o scenă de dragoste din The Crown a fost eliminată

De la un serial care prezintă viața familiei regale britanice, cum este The Crown te-ai fi așteptat să vezi multe detalii din spatele unei astfel de vieți. Însă, în 2018, actrița Vanessa Kirky, care a interpretat rolul Prințesei Margaret, a dezvăluit în podcast-ul Love Stories with Dolly Alderton că scena de dragoste din sezonul 1 dintre Regina Elisabeta, interpretată de Claire Foy, și Philip, jucat de Matt Smith, a fost tăiată în urma unei decizii luate de distribuție și echipe deoarece „nimeni nu ar fi vrut să o vadă pe Regină făcând sex.”

6. Scenele de dragoste din Gossip Girl au fost mult prea fierbinți

Pe lângă stilul de viață extravagant al tinerilor din Gossip Girl, au existat și o mulțime de scene romantice pe parcursul celor șase sezoane. Însă, unele secvențe dintre Chuck Bass și Blair Waldorf au fost considerate mult prea fierbinți și au mers prea departe. Într-un interviu pentru Vulture din 2017, producătorul Joshua Safran și-a amintit de o scenă în care Georgina, interpretată de Michelle Trachtenberg, i-a trimis Serenei van der Woodson (Blake Lively) acasă la Dan o cutie cu jucării sexuale. Scena a fost scoasă în cele din urmă.

7. How To Get Away With Murder a cenzurat mai multe scene

Putem spune că How To Get Away With Murder a contribuit la reprezentarea comunității LGBTQ+, însă o scenă de dragoste între personajele Connor Walsh și Oliver Hampton a fost omisă în Italia în 2016. Acest lucru nu a rămas neobservat, iar producătorul Peter Nowalk a subliniat faptul că a fost „șocat și dezamăgit” și a împărtășit pe Twitter și versiunea necenzurată pentru spectatorii italieni. Canalul italian Rai 2 și-a cerut scuze pe Twitter și a doua zi a transmis complet episodul respectiv.

8. O scenă LGBTQ+ din Skins a fost eliminată

Skins s-a bucurat de un succes remarcabil în Marea Britanie. Atunci când serialul a fost difuzat de BBC America, se pare că a fost cenzurată o scenă de dragoste dintr-un episod din sezonul 3, între personajele Naomi și Emily. În această variantă, rețeaua de televiziune a tăiat complet partea în care ele întrețineau relații intime. BBC America și-a motivat alegerea pentru AfterEllen.com, spunând că „televiziunea britanică este în general mai liberă în difuzarea de conținut față de televiziunea americană, ceea ce înseamnă că, ocazional, trebuie să edităm serialele noastre. Respectăm standardele și practicile BBC America în ceea ce privește limbajul, nuditatea, violența și consumul de droguri.” Ei au subliniat că uneori scenele de dragoste sunt tăiate, însă acest lucru nu are legătură cu orientarea sexuală a personajului.

9. Scene de dragoste dintre un cuplu de homosexuali au fost eliminate din God’s Own Country

Francis Lee, regizorul filmului God’s Own Country a declarat în mai 2020 faptul că versiunea filmului difuzată pe Amazon Prime a fost cenzurată. El nu a fost informat cu privire la această schimbare și a fost revoltat deoarece nu au fost precizate motivele pentru care scenele de dragoste dintre un cuplu de homosexuali au fost eliminate. De asemenea, a mai ridicat și câteva semne de întrebare legitime cu privire dacă această practică se aplică și în cazul cuplurilor heterosexuale.

10. Valorile conservatoare din Rusia au eliminat scenele de dragoste din Rocketman

Rocketman, filmul care are ca sursă de inspirație viața celebrului Elton John, a stârnit controverse în Rusia deoarece scenele de dragoste dintre un cuplu gay sau cele care făceau referire la consumul de droguri nu au fost difuzate. Motivul are legătură cu legea din Rusia care interzice promovarea relațiilor sexuale care nu sunt tradiționale sau între minori.

11. Serialul Girls a fost de la început unul controversat

Se pare că serialul Girls nu va putea fi urmărit niciodată în familie, după cum a declarat producătorul executiv Judd Apatow pentru The Hollywood Repoerter. „Încă de la început eram conștienți de ceea ce făceam și consideram că era mult prea provocator din punct de vedere sexual”, a spus acesta. Lena Dunham, scenaristă, dar și actriță în serial, a vrut să dezvăluie părțile despre care nu vorbește nimeni în legătură cu nuditatea și sexualitatea fiecărui individ. Mai mult decât atât, ea a fost criticată pentru faptul că personajul ei, Hannah Horvath, a apărut complet dezbrăcată.

