Care este motivul pentru care Nadine s-a întors în România: „Am decis că e un semn”

Nadine Emilie Voindrouh a decis în 2021 să își schimbe viața, mutându-se alături de soțul ei, Dragoș Apostolescu, și fiul lor, Noah, în Franța.

Pentru o scurtă perioadă, Nadine va sta în România. Vedeta a dezvăluit care este motivul pentru care a fost nevoită să revină în țară. Fosta prezentatoare TV și-a pierdut câteva acte personale, astfel că a trebuit să se întoarcă în România să le refacă.

„Nu o să vă vină să credeți, dar ăsta e motivul 100% real: mi-am pierdut o parte din actele personale și atunci am decis că e un semn să ne întoarcem într-o scurtă vacanță. Nu rămânem mai mult de 10 septembrie, cel mai târziu! M-am trezit în Franța că nu-mi mai găsesc certificatul de naștere, nici pe cel de căsătorie și atunci, după ce am vorbit și cu soțul meu, Dragoș Apostolescu, am hotărât că e vremea unei vacanțe. Ne-am întors pe șosea, cu el la volan și cu mine și cu băiatul nostru, Noah, de 12 ani, urmărind frumusețea peisajelor. Ar fi fost o variantă mai ieftină, desigur, să ne refacem actele la ambasada de la Paris, dar am pus în joc și dorul de bunici… ne-a plăcut vacanța asta cu cortul, recunosc!”, a spus Nadine pentru cancan.ro.