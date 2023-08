Decizia neașteptată luată de Jorge. Ce a anunțat public artistul: "Ceva ce nu mai făcusem demult..."

Jorge, sau pe numele său real George Papagheorghe, are o familie numeroasă și toate motivele să se mândrească cu ea. Artistul o are pe Karina, fiica din căsătoria cu fosta soție, Alina Laufer, și pe David, băiatul pe care îl are alături de actuala parteneră, Ramona Prodea. Ramona are o fiică, pe nume Ilinca, dintr-o relație anterioară, pe care Jorge o consideră fiica lui. Jorge și Ramona Prodea au sărbătorit recent 10 ani de căsnicie.

Jorge dezvăluie foarte des pe rețelele de socializare din momentele pe care le petrece cu familia, dar și imagini alături de copiii lui, spre încântarea fanilor săi. De această dată, artistul a făcut o excepție, luând prin surprindere pe toată lumea.

Jorge a fost plecat cu familia în vacanță în Turcia și, spre deosebire de alte dăți, a decis să nu posteze imagini, ci să se bucure din plin de momentele petrecute alături de cei dragi.

„Prima vacanță fără postări….M-am relaxat o săptămână alături de soție și copii. Ceva ce nu mai făcusem demult….Mă rog….niciodată. Să las telefonul deoparte și să nu fac nici o postare din vacanță. Adevărul e că prea ne-au dresat' ăștia cu social media. #farapostaridinvacanta”, a scris Jorge pe social media.

Jorge, declarații picante despre căsnicia cu Ramona Prodea

Într-un interviu acordat recent, Jorge a făcut dezvăluiri despre viața lui de familie și despre gesturile romantice pe care le face pentru soția lui.

„Am văzut că ei îi plac gesturile mărunte și dese, adică îi plac serviciile, limbajul iubirii ei este despre servicii: să mă duc să fac nu știu ce, să o ajut să meargă nu știu unde, să o las undeva, să se întoarcă cu mine. La ea serviciile contează cel mai mult și, bineînțeles, atenția și cuvintele frumoase. Dar, așa, suprize uau, ce își imaginează lumea, o vacanță nu știu unde, nu am fost niciodată genul acesta. Poate un film undeva noi doi. Uite, am luat-o pe soția mea anul acesta și am plecat amândoi 3 zile, fără copii, așa, fără să o anunț. Am fost undeva în țară, dar am vrut să stăm doar noi doi. Ne place foarte mult la munte, vrem să mai mergem la munte, dar nu avem când. Weekendurile sunt ocupate, eu am evenimente, ea în timpul săptămânii nu poate și atunci rămânem noi la final”, a declarat Jorge pentru Impact.ro.

Artistul se declară norocos că are o soție care îi înțelege programul aglomerat, mai ales că amândoi au job-uri care le solicită mult timp și pasiune.

„Ei, ca și glumă dacă mă lasă să plec de acasă, că eu am programul meu, ea are programul ei, suntem totuși recunoscători că suntem flexibili din punctul acesta de vedere și avem joburi, ne plac și muncim cu pasiune și avem și timp liber pentru copii în primul rând, că noi mai găsim o seară romantică după 12 noaptea, după ce adorm copiii, dar suntem din ce în ce mai atenți la cum să le oferim copiilor opțiunile de care au nevoie ca să evolueze”, a mai spus artistul pentru sursa citată.

Soția lui Jorge are o carieră de succes, ea fiind manager regional pentru Europa de Est și zona Adriatică la o companie care produce microprocesoare pentru computere, a doua cea mai mare în acest domeniu din lume. Conform Fanatik, Ramona Prodea are în subordine 11 țări, printre care se află: Ungaria, Croația, România, Serbia și Bulgaria.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro