Care este adevărul despre zvonurile privind despărțirea cuplului Ashton Kutcher & Mila Kunis și infidelitatea actorului

Mila Kunis și Ashton Kutcher se află constant în atenția presei tabloid, așa că nu este de mirare că sunt și subiectul a numeroase știri false. Și, bineînțeles, ce subiect ar putea alege mai bun decât despărțirea lor și zvonuri privind infidelitatea actorului?

Zilele trecute, tabloidul NW anunța că Mila Kunis are unele probleme de sănătate din cauza comportamentului soțului ei, în special din cauza unor suspiciuni privind infidelitatea acestuia. „Mila are mari probleme și faptul că Ashton o ignoră face ca lucrurile să fie mult mai rele. Ea a început să se izoleze de lume, nu mai are energie și toată lumea este alarmată”, a declarat o presupusă sursă pentru NW, precizând că actrița a „slăbit foarte mult și arată bolnavă. Ashton tratează totul ca pe o glumă. Este mecanismul lui de apărare și, după atâția ani, Mila simte că nu mai poate discuta cu el despre problemele din relația lor”.

Recent, Demi Moore și-a lansat cartea „Inside Out”, în care povestește mai multe aspecte din viața ei personală, mai cu seamă despre experiențele din trecut, care îl includ și pe Ashton Kutcher, din perioada în care cei doi erau căsătoriți. În carte, Demi Moore a povestit cum ea a acceptat să întrețină relații sexuale în trei doar pentru a-i face pe plac lui Ashton, dar și cum el a înșelat-o, chiar de două ori.

Bazându-se pe aceste lucruri, sursa ar mai fi spus că „Mila Kunis crede că actorul îi este infidel și, mai mult decât atât a început să îi ceară detalii despre momentele în care nu sunt împreună și chiar să îi verifice telefonul, aspecte care îl înnebunesc pe Ashton”.

Însă, Gossip Cop, o publicație care verifică zvonurile despre celebrități, a investigat aceste speculații și a aflat că toate erau false. Mai mult decât atât, la începutul săptămânii, cei doi actori au fost fotografiați împreună în Los Angeles, în timp ce mergeau cu cei doi copii ai lor la o oră de dans. Și, în ultima vreme, chiar au existat numeroase momente surprinse de fotografi în care cei patru își petreceau timpul împreună și se vedea foarte clar că formează o familie fericită.

Gossip Cop a apelat și la un prieten foarte apropiat al cuplului pentru a verifica zvonurile publicate de NW, prieten care a declarat că „toate acele informații sunt false, iar relația dintre Ashton Kutcher și Mila Kunis este departe de a fi pe punctul de a se încheia cu un divorț”.

