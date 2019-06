Cardi B a avut un incident neplăcut pe scenă, iar fanii au aplaudat reacția ei

Cardi B a fost una dintre artistele care au cântat la festivalul de muzică Bonnaroo, din Tennessee, iar în timp ce dansa pe scenă, body-ul din paiete a început să se destrame. În mod natural, Cardi și-a dat jos costumul în spatele scenei și a reapărut în fața publicului într-un halat de baie. Fanii au apreciat reacția artistei, care nu a întrerupt nicio secundă show-ul din cauza incidentului, continuându-și concertul cu aceeași energie.

cardi b ripped her sequined skin tight full body suit a couple songs into her bonnaroo set and had to run back stage to change. when she walked back on stage, she yelled IM BAAAAACK' and was wearing a white bath robe, which she wore for the rest of her set 😩 I stan

— Leesa (@leesology) 17 iunie 2019