Cadoul extravagant primit de Kylie Jenner pentru că a devenit mamă

Cadoul primit de Kylie Jenner pentru nașterea fetiței sale a fost un Ferrari de 1,7 milioane de dolari!

Mezina a familiei Kardashian-Jenner și vedetă în reality-show-ul „Keeping up with the Kardashians”, Kylie are o viață ca-n filme.

Kylie Jenner se răsfață mai nou, cu un Ferrari pe care l-a primit cadou după ce a născut prima sa fiică, Stormi. Deși în ultima perioadă fost destul de ocupată, aceasta nu a ezitat să ne țină la curent cu noutățile din viața sa, acum când în mod oficial, s-a întors în lumina reflectoarelor.

În timp ce fanii așteaptă imagini cu micuța Stormi, Kylie se laudă cu noile sale cadouri scumpe, făcându-le publice pe Instagram, unde ne-a prezentat noul său Ferrari negru, cu interior roșu.

Deși nu este clar de la cine a primit acest extravagant cadou, ori de la Kris Jenner, ori de la iubitul său, trebuie să recunoaștem că este un dar spectaculos.

Kylie a sărbătorit, de asemenea, nașterea fiicei sale odată cu lansarea noii colecții de make-up, care include palete pentru ochi în nuanțe spectaculoase, rujuri și blush-uri. Nu avem nicio îndoială că din lansarea acestei colecții ar fi putut plăti cu ușurință pentru mașina de lux, dar va trebui să așteptăm până când Kylie Jenner ne va dezvălui cine i-a cumpărat acest cadou.

